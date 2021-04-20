أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء، الممثلة الشابة بسنت صيام إبنة النجم أحمد صيام، والفنانة رانيا فتح الله وهي ممثلة مصرية ورثت التمثيل عن أبويها، بعدما انهت دراستها وتخرجت من الجامعة الأمريكية ثم التحقت بورش تمثيلية وفنية استعداداً لدخولها المجال الفني لتشارك في التمثيل و الرقص و الغناء.

يُذكر أن الفنانة بسنت صيام بدأت مشوارها عام 2017 بالمشاركة في مسلسل “هذا المساء” ثم شاركت في العام التالي بمسلسل “عزمي وأشجان”.‏ ولفتت الأنظار لها من خلال مشاركتها في مسلسل “شبر مية”‏، كما شاركت في عدة عروض مع المخرج خالد جلال أبرزها عروض “سينما مصر”.‏

وتشارك الفنانة بسنت صيام حاليًا في موسم رمضان 2021، حيث تقدم شخصية “نانسي” ضمن أحداث مسلسل «حرب أهلية» للنجمة يسرا الذي يعرض ضمن المائدة الرمضانية لهذا العام، ويخرجه سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل، والمسلسل شراكة بين سينرجى والعدل جروب.

ويدور مسلسل حرب أهلية حول قصة «مريم»، التي تجسد شخصيتها ​النجمة يسرا​، وهي إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، التي تمرّ بمنعطفات غير متوقعة تقلب حياتها رأسًا على عقب، فتحاول لملمة أشلائها في مواجهة التحولات الطارئة في حياتها، بالإضافة الى علاقتها مع الممثل السوري ​باسل خياط​، التي يلفها الغموض، ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل “حرب أهلية” بطولة كل من: يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة وسينتيا خليفة، ومايان السيد، ورشدى الشامى، وبرلتنى فؤاد، وبسنت صيام، وآخرين ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب، ويتم عرضه حصريًا على قناة cbc ضمن الموسم الرمضانى الجاري.

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