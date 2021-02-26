أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية في العالم العربي.

ومن بين هؤلاء، الفنان “راكان تحسين بيك” وهو ممثل سوري من مواليد دمشق وإبن الفنان القدير “حسام تحسين بيك”. دخل عالم الفن والتمثيل عن طريق المصادفة رغم تاريخ والده الفني العريق، عمل في بداياته بالماكياج الدرامي وانتقل بسعي من أصدقائه إلى عالم التمثيل من خلال سلسلة “كل شي ماشي” ليترك أثراً في نفوس المشاهدين.

الفنان القدير ” حسام تحسين بيك ” ونجله الفنان الشاب ” راكان تحسين بيك “

قدّم الفنان راكان تحسين بيك عدة أدوار قصيرة في سكيتشات شاميّة اتسمت عموماً بطابع الطرافة ثم شارك في العديد من الأعمال أبرزها: “الأميمي”، “السقوط” و”فزلكة عربية”.

وبعد غيابه أشهر طويلة عن المشهد الدرامي، يعود الممثل ​راكان تحسين بيك​ حالياً من خلال مسلسل “ولاد سلطان” من تأليف ​سعيد حناوي،​ والمسلسل من إنتاج شركة ماهر شقرا للإنتاج الفني ومن إخراج غزوان قهوجي​،

ويشار إلى راكان تحسين بيك نجل الممثل ​حسام تحسين بيك​ وشقيق ​نادين تحسين بيك​ قد أطل في رمضان عام 2019 بمسلسل “كرسي الزعيم” بينما شارك العام الماضي 2020، بمسلسل “عيلة على الموضة” لكنه لم يعرض حتى الآن.

كما يُشارك الفنان راكان تحسين بيك حالياً ضمن طاقم عمل “مسلسل الكندوش” المتوقع عرضه في رمضان 2021 القادم، ويشارك في بطولة هذا المسلسل إلى جانب سلاف فواخرجي وأيمن زيدان. كما يشارك ببطولة المسلسل كل من أيمن رضا وصباح الجزائري وكندة حنا وسامية الجزائري وآخرين .