أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ويعد ابرز هؤلاء الفنانين الشباب “كريم مغاوري” إبن الفنان المصري “سامي مغاوري”، الذي ورث عن والده مهنة التمثيل. وهو حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بالتمثيل والإخراج عام 2007، واشترك في العديد من الأعمال الفنية ، حيث بدأ التمثيل طفلاً في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية كما في المسرح .

كما شارك كريم سامي مغاوري، في عدد من الأعمال الفنية منها «خفة يد، ستات قادرة، ربع رومي، جوز ماما، بيت العيلة، السيرة العاشورية، مش ألف ليلة وليلة، مش فريندز، فيفا أطاطا، الجماعة 2، بخلاف أفلام ليه خلتني أحبك، حديد، بالألوان الطبيعية»، وعدد آخر من الأعمال.

في سياق آخر، أعلن الفنان الشاب كريم مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري، إصابته بفيروس كورونا، وخضع لحجر صحي داخل المنزل لمدة أسبوعين، حسب ما أعلنه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، وكتب كريم مغاوري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي بـ “فيسبوك”، قائلًا: الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، إيجابي كورونا، عزل في المنزل لمدة 15 يومًا، الله الشافي المعافي.

وانهالت التعليقات على الفنان الصاعد كريم سامي مغاوري، من قبّل متابعيه بالدعاء له بالشفاء العاجل، ومازحه الفنان محمد جمعة، في تعليق علي ذلك المنشور قائلاً: “امسح صورتي معاك بسرعة”.

وعلي الصعيد الفنى، كان آخر الأعمال التى شارك فيها كريم مغاوري “مسلسل ربع رومي” مع مصطفى خاطر و محمد سلام وبيومي فؤاد وميرنا جميل وهالة فاخر ومن إخراج معتز التوني، تدور الأحداث في إطار كوميدي خفيف حول شقيقين تعيش أسرتهما في مستوى بسيط، ويسعى الشابين إلى تحقيق النجاح في عملهما، ويعمل والدهما في هيئة الآثار، وإذا به يقرر سرقة كنز من أحد المقابر؛ لكن لعنة ما تصيبه تحوله في كل مرة إلى شيء جديد، فيبدأ الجميع في البحث عن حل لهذه اللعنة.