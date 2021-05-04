الفنان الكبير حمدي السخاوي، الذي حصرته ملامحه في دور الأجنبي، فأصبح ماركة مميزة فيه. بعد رحيله المفاجئ عام 2016 م إثر أزمة قلبية عقب إتمامه صلاة العصر بمنزله، ترك الفنان حمدي السخاوي حزن لدى الجمهور الذي لم يتعرف عليه بشكل جيد أثناء حياته التي لم تتجاوز الـ 61 عامًا كما أنه لم يتعرف على عائلته الحقيقية.

الفنان الكبير الراحل حمدي السخاوي لديه ابنان هما إسلام الأكبر ومؤمن الأصغر واللذان يشبهانه بشكل كبير ويتمتعان مثله بعينين ملونتين وملامح أوروبية، وبعد تداول صوره مع نجليه لاحظ الجمهور الشبه الكبير الذي يجمعهما بوالدهما الراحل.

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حمدي السخاوي هو ممثل مصري. اسمه بالكامل محمد سالم علي السخاوي، وهو من مواليد 1 يوليو 1955، كانت بدايته الفنية في فيلم “الجلسة سرية” في عام 1986، وجسد في الفيلم دور طبيب، قدم طوال تاريخه الفني قرابة 220 عمل فني بين السينما والمسرح والتلفزيون.

استفاد المنتجون من ملامحه الأوروبية من خلال تقديمه غالبية الوقت في شخصيات أجنبية، حيث جسد شخصية ” موشي ديان” في مسلسل “السقوط في بئر السبع” في عام 1994م، كما أشتهر بتقديم الشخصيات الاجنبية في أعماله منها دور السفير الامريكي في ” رد قرضي “، والجنرال في مسلسل ” أوراق مصرية “، كما شارك في مسرحية الزعيم.

كان غالبية أعمال السخاوي في الدراما التلفزيونية، ومن أشهر أعماله (لا أحد ينام في الإسكندرية، من أطلق الرصاص على هند علام، الملك فاروق، راجل وست ستات). له العديد من الأعمال في السينما أيضاً، من أبرزها (محترم إلا ربع، بوشكاش، الزمهلاوية).

توفي حمدي السخاوي في عام 2016 آثر إصابته بأزمة قلبية، شيعت جنازته من مسجد الصباح بالهرم، وتم دفنه بمقابر أسرته في مدينة نصر، شهدت جنازته غياب نجوم الفن، فلم يحضر سوى الفنان أشرف زكي، والفنان سليمان عيد ومحمد مرزبان، عُرض له بعد وفات فيلمين هما “هروب مفاجئ”، و” سكر برة”،

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