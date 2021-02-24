أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل والإخراج الفني على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من كبار الفنانين إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، والبعض الأخر تألق خلف كواليس تلك الأعمال، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، كما استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ويعد ابرز هؤلاء الفنانين الشباب “أحمد ماجد المصري” إبن النجم “ماجد المصري”، الذي استطاع منذ ظهوره لأول مرة مع والده في المهرجانات والمناسبات الفنيّة أن ينال انتباه الكثير من النشطاء بسبب وسامته وشبهه الكبير بوالده. وتبين بعد البحث أنه ليس فقط يتمتع بالشكل الوسيم، ولكنه يتميز أيضاً بموهبة فنية في مجال الإخراج وصناعة الأفلام والإعلانات والفيديو كليبات، وأخري في مجال التمثيل كما والده. وعلى ما يبدو سيتقدم “أحمد المصري” في المراتب الفنية قريباً وربما سنراه بين مشاهير الإخراج والتمثيل في مصر .

وأكد المخرج أحمد ماجد المصري ضمن لقاء إذاعي أنه انتهى من إخراج أول أفلامه فى أمريكا وهو فيلم “غير قانونى” وهى تجربة جديدة على المجتمع المصرى، وهو فيلم وثائقى يكشف أسرار وعقلية مجتمع يعيش تحت الأرض وهو ما يسمى بفن “الراب”، والرسالة التى يقدمها بشكل حرفى، مشيرا إلى أنه صوره فى عدة أماكن من بينها لوس أنجلوس ومصر. وذلك بعد أولي تجاربه كمساعد مخرج مع المخرج طارق العريان فى “فيلم الخلية” بطولة الفنان أحمد عز

وقال المخرج أحمد ماجد المصري فى تصريحات خاصة أنه خلال الفترة المقبلة سوف يتعاون مع والده النجم ماجد المصري فى عمل سينمائى يكون مفاجأة للجميع ومن المقرر الكشف عن تفاصيله بعد الاستقرار عليه مشيرا أنه شرف له أن يتعاون مع والده فى أى عمل فنى بسبب النجاح الذى حققه فى مشواره سواء على صعيد السينما والدراما والمسرح .

وكانت آخر أعمال المخرج أحمد ماجد المصري كليب “لولاك حبيبى” للنجم تامر حسني ضمن ألبومه الأخير “عيش بشوقك” الذى حقق نجاحًا كبيراً، والذى تعاون معه لأول مرة، وهو من كلمات وألحان تامر وتوزيع جمال الحمداوى، وحقق بهذا الكليب نجاحًا كبيرًا بعد طرحه بوقتٍ قليل عبر المنصّات

كما يخوض نجل ماجد المصري أولى تجاربه السينمائية فى مصر خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون فى عمل مع المؤلف هشام هلال وحاليًا فى مرحلة التحضيرات الأولية ويراهن عليه لأنه يقدمه بشكل جديد عليه.

يذكر أن آخر أعمال ماجد المصري “مسلسل الوجه الآخر”، ويشارك فى بطولته بجانب ماجد المصري، كل من نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، مهند حسن، دنيا المصرى، مها سلامة، مها حسن، أحمد إمام، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، من تأليف فداء الشندويلى، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج سميح النقاش.