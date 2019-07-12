تعرفوا على الإبن الثالث لـ سلاف فواخرجي!!

شاركت الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور التي ظهرت فيها برفقة والدها التي وصفته بأنه إبنها الثالث.

وبدت فواخرجي في الصور وهي تحتضن والدها وعلّقت بالقول:”ابني التالت … بابا ، الله يخليلي ياه … ويخليلكم كل اهاليكم”.

وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل كبير، وتمنوا لهما في التعليقات حياة سعيدة وعمر طويل.

يشار أنه كان عرض لفواخرجي خلال الموسم الدرامي الرمضاني الفائت مسلسل “هوا أصفر” الذي شاركها بطولته الممثل اللبناني يوسف الخال.