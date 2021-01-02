كثيرا ما نسمع أن هذا النجم أو ذلك الإعلامي من عائلة فنية كبيرة دون معرفة ما تعنيه هذه الجملة بالضبط، ونتفاجأ فيما بعد خلال حوار تلفزيوني أنه من أقارب شخص مشهور. ويزخر الوسط الفني بالعديد من صلات القرابة التي تجمع النجوم ببعضم البعض، منهم من سبق وكشف عنها في حواراته التلفزيونية، ومنهن من فضل إخفاءها لكثير من الوقت لأسبابه الخاصة، قبل أن تغوص الصحافة في حياته الخاصة وتكشف أسرارها، في حياته أو بعد وفاتة.

ومن بين هؤلاء الفنانة القديرة الراحلة “كريمة مختار” التى لا يعرف عدد كبير من الجمهور أن اسمها الحقيقي هو عطيات محمد البدري، وهي شقيقة الإعلامية الإذاعية الكبيرة الراحلة “عواطف البدري”، والتي تولت مناصب كبيرة في الإذاعة المصرية. وتوفيت بعد 40 يوم فقط من وفاة شقيقتها قبل مايقارب من الـ 4 سنوات.

الإعلامية الكبيرة الراحلة “عواطف البدري” شقيقة الفنانة الراحلة “كريمة مختار” نسخة طبق الأصل منها

وهناك العديد من اللقاءات الإذاعية النادرة التى أجرتها الإعلامية الراحلة عواطف البدرى شقيقة الفنانة الراحلة كريمة مختار والتى رحلت في شهر فبراير عام 2017 عن عمر يقترب من الـ 90 عامًا بعدما أثرت الإذاعة المصرية بالكثير من البرامج إلا أن اللقاء النادر الذى أجرته مع الفنان الراحل الكبير محمد توفيق كان يحمل الكثير من المعلومات عن ذلك الفنان وعبر من خلاله عن رأيه في الكثير من الأمور كما يوضح خلال اللقاء عن علاقته بالإذاعة وعمله بها وبداية نشأت المسلسلات الإذاعية وأهم الأعمال الإذاعية التى شارك فيها.

يُذكر أن آخر برامج الإعلامية الراحلة عواطف البدرى شقيقة الفنانة الراحلة كريمة مختار، كان برنامج يومى مدته ٥ دقائق يذاع على شبكة الشرق الأوسط عنوانه «العمر الجميل»، وهو موجّه لكبار السن وهدفه إشاعة الأمل فى نفوسهم وتقديم معلومات طبية وثقافية تهمهم .

** ورحلت الفنانة القديرة كريمة مختار عن عمر يناهز الـ 82 عامًا، فهي من مواليد 1934 ورحلت عام 2017 بعد صراع مع المرض وقد أصاب رحيلها الوسط الفني بحزن شديد .