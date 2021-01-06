كثيرا ما نسمع أن هذا الفنان من عائلة فنية دون معرفة ما تعنيه هذه الجملة بالضبط، ونتفاجأ فيما بعد خلال حوار تلفزيوني أنه من أقارب شخص مشهور. يزخر الوسط الفني بالعديد من صلات القرابة التي تجمع النجوم ببعضم البعض، منهم من سبق وكشف عنها في حواراته التلفزيونية، ومنهن من فضل إخفاءها لكثير من الوقت لأسبابه الخاصة، قبل أن تغوص الصحافة في حياته الخاصة وتكشف أسرارها.

ومن بين هؤلاء المخرجه “تغريد العصفوري” إبنة الفنانة القديرة أنعام سالوسة التى كشفت صلة قرابتها بها خلال بعض التصريحات الصحفية، وقدمت تغريد العديد من الأعمال التي قامت بإخراجها أبرزها مسلسل “تامر وشوقية” الجزء الثالث ومسلسل “الباب في الباب”، وإنعام سالوسة كانت قد تزوجت من المخرج سمير العصفوري وأنجبت منه ابنتها تغريد.

يُشار إلى أن أنعام سالوسة نشأت في مدينة المنصورة المصرية، ويزخر رصيدها الفني بالعديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الناجحة والشهيرة، منها مسلسلات “ليالي الحلمية” “رأفت الهجان” و”عائلة الحاج متولي”، وأفلام “الإرهاب والكباب” و”عسل إسود” و”الحرب العالمية الثالثة” و”لف ودوران” و”إكس لارج”.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة أنعام سالوسة قد شاركت مؤخراً في الموسم الرمضانى 2020، من خلال مسلسلين، “الفتوة” من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي، وحقق مشهد وفاتها نجاحاً كبيراً وتداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وأشادوا ببراعة أدائها .

كما شاركت سالوسة في مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، ، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى .