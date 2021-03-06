سوسن بدر هي واحدة من أهم نجمات مصر في الفترة الحاليه ومنذ عدة عقود، لقبت بـ «نفرتيتي السينما المصرية»، حيث تتميز بملامح مصرية فرعونية، جعلتها من أكثر الفنانات تميزًا، وكانت الفنانة سوسن بدر البالغة من العمر 64 عامًا، قد كشفت في لقاء تلفزيوني سابق لها: «إنها تزوجت 7 مرات».

حيث تزوجت سوسن بدر للمرة الأولى وهي طالبة في معهد الفنون المسرحية من أستاذها أسامة أبو طالب واستمر الزواج لمدة 5 سنوات أنجبت خلالها ابنتها الوحيدة (ياسمين)، ثم انفصلا لانشغالها في العمل والمرة الثانية تزوجت من طبيب شهير واستمر الزواج لمدة 4 سنوات ثم انفصلا».

أسامة أبو طالب، الناقد المسرحي وأستاذ الدراما والمسرح بالمعهد العالي للفنون المسرحية

وكانت الزيجه الثالثة للفنانة سوسن بدر، من رجال أعمال مقيم في الخارج ولم يدم الزواج أكثر من 4 شهور بسبب وفاته، وتزوجت سوسن للمرة الرابعة من السيناريست محسن زايد عام 2001، وتوفي بعد أقل من شهر من الزواج.

السيناريست محسن زايد

أما الزيجه الخامسة فكانت من المخرج باسم محفوظ عبد الرحمن، والزيجة السادسة كانت من فريد المرشدي شقيق الفنانة ناهد السباعي و إبن المنتجه ناهد فريد شوقي، والذي كان يصغرها بـ 20 عاما، والذي تزوج بعدها من الفنانة داليا البحيري، واستمر زواج سوسن بدر منه 4 سنوات حتى الانفصال.

الراحل فريد المرشدي الذي تزوج سوسن بدر التى تكبره بـ 20 عامًا ثم تزوج من الفنانة داليا البحيري

أما الزيجه الأخيرة للفنانة سوسن بدر كانت من الشاعر سامح آل علي الذي يصغرها بـ 10 سنوات ولم يستمر زواجهما أكثر من 6 أشهر. ولم يعلن عن أسباب الانفصال في أكثر من زيجه لها.

سوسن بدر مع آخر أزواجها الشاعر الشاب سامح آل علي

وعن شائعة الزيجه الثامنة التى أنتشرت مؤخراً، ردت الفنانة سوسن بدر في تصريحات سابقة عن الزواج بشكل عام، قائله: “إن القيود في الزواج الطريق الأول للطلاق”، متابعة: “لا مانع أن أتزوج للمرة الثامنة والعاشرة والعشرين طول ما أنا قادرة أحب”.ولكنها في الوقت الحالي متفرغة لفنّها ولعائلتها وأحفادها.

وعلي الصعيد الفني، أكد الباحث الأثري محمد هاني أن مسلسل “الملك أحمس” الجاري تصويره في الفترة الحاليه يحتاج إلي مراجعة تاريخية بشكلٍ دقيق، لأن حياته مليئة بكثير من الملامح والمعارك، وأوضح في تصريحات خاصة: إن الفنانة سوسن بدر المرشحه للقيام بدور الملكة حتب والدة الملك أحمس، لا تصلح للشخصية مشيرا إلى أن الملكة حتب كانت في عز شبابها أثناء المعارك والفتوحات، مشيرًا إلى الفنانة “روبى” تعتبر هى الأقرب لها.

مسلسل “الملك أحمس” مأخوذ عن رواية “كفاح طيبة” للأديب العالمى نجيب محفوظ، وتم التعاقد مع النجوم عمرو يوسف، صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.