تعرفوا على منى السابر والدة حلا الترك.. وهل تفوق دنيا بطمة جمالاً؟ فن

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احتفلت الفنانة البحرينية ​حلا الترك​ بمناسبة عيد ميلاد والدتها منى السابر على طريقتها الخاصة، ونشرت صورة لها برفقة أمها من حفل عيد الميلاد عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقتها بتعليق “عيد ميلاد سعيد يا أمي”.

وأطلت السابر بلوك جديد، حيث لاحظ الجميع فقدانها للوزن وظهورها بوجه مشرق وأكثر نضارة، فيما رجّح آخرون أن تكون قد أجرت بعض التعديلات على شكلها لتبدو أصغر سنا حيث لقبوها بـ”شقيقة حلا الكبرى”.

بدورها شكرت منى جمهورها وقالت:” أشكركم جزيل الشكر كل اللي هنئني بعيد ميلادي شكرًا من القلب”.

وفي صورة أخرى نشرتها السابر لحلا الترك على حسابها، علّقت:” ليس من الجميل ان نعرف كل شي..ف جهل بعض الأشياء راحة”.

اعتبر المتابعون أنّ الفنانة ​دنيا بطمة​ فاق جمالها جمال حلا الترك، أما البعض الآخر فعاكس وجهة النظر هذه، واعتبر ان الترك أجمل بكثير.