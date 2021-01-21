يُعد الإعلامي الكبير محمود سعد أحد أبرز الإعلاميين المصريين، حيث كان ولا يزال يتميز بالتلقائية والبساطة، إلا أن جمهوره يعرفون الكثير عن حياته المهنية، من حيث البرامج التي قدمها ولاقت شهره ومتابعة كبيرة، ولكن حياته الشخصية لا يعرف عنها الكثيرون، بالرغم أنه كان يذكر ملامح منها خلال تقديمه لبرامجه، وأهم تلك الملامح إبنته الشابة الجميلة التي تداولت مجموعة من الحسابات الناشطة علي السوشيال ميديا، بعض الصور لها مؤخراً.

يُشار إلي أن محمود سعد متزوج من زميلته الصحفية “نجلاء بدير” ولديه منها إبنة وحيدة تُدعى “مي”، وهي متزوجة من إسلام محمود عبد السميع منذ العام 2008، وقد عملت كمخرجة مساعدة في فيلمي «ولاد العم» و «الجزيرة»، كما أنها كانت من ضمن النشطاء الذين تم القبض عليهم أثناء تظاهرهم أمام مجلس الشورى المصري للمطالبة برفض المحاكمات العسكرية للمدنيين.

مي إبنة الإعلامي الكبير ” محمود سعد ” في حفل زفافها عام 2008

صورة عائلية من حفل زفاف مي محمود سعد

في سياقٍ آخر، كشف الإعلامي الكبير محمود سعد، الصديق المقرب لأكثر من 30 سنة، من الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، تفاصيل المكالمة الهاتفية الأخيرة بينهما قبل وفاة الأخير بيومين.قائلاً في مداخلة هاتفية مع إنجي علي من خلال برنامج “أسرار النجوم” على إذاعة راديو “نجوم إف.إم” ، إن الكاتب الكبير وحيد حامد قال له في هذه المكالمة: “خلاص أنا شايف أمارات وعلامات .. الحكاية خلصت خلاص يا محمود”.

وأضاف: “ما كانش يبين اللي جواه أبدًا، لكن كان همه ابنه مروان جدًا، بس مش همه إنه يشيل له فلوس، وأجمل لحظة شوفته فيها فرحان كان يوم عرض فيلم “ليلي” أول تجارب ابنه السينمائية، وبعد ما خلص الفيلم شوفت الفرحة في عينه وكان أكتر يوم شوفته فيها مبسوط”.

ورحل عن عالمنا السيناريست الكبير وحيد حامد في الثاني من شهر يناير الجاري، بعد صراع مع المرض بالمستشفى، وأقيمت له جنازة مهيبة حضرها عدد كبير من نجوم الفن من بينهم أحمد حلمي ومنى زكي وكريم عبد العزيز ولبلبة وغيرهم.