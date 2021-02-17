أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء، آيه حميدة إبنة الفنان القدير محمود حميدة، وهي ممثلة ومغنية مصرية من مواليد 1988، بدأت مشوارها الفني بشكل اكاديمي، فاشتركت فى العديد من الورش السينمائية لصقل موهبتها، قبل أن تنال أول أدوراها السينمائية فى فيلم (علاقات خاصة)، ثم أفلام (ماشيين بالعكس) و(ولد وبنت). عملت أيضا بالتلفزيون بدورها في مسلسل (ميراث الريح) مع والدها. كما أنها عضوة في فرقة (أسكندريلا) الغنائية.

في سياقٍ آخر، شارك الفنان محمود حميدة، متابعيه وجمهوره عبر حسابه بإنستجرام، بصورة جديدة تجمعه مع ابنته أمنية محمود حميدة، وظهراً من خلالها وهما تحت أشعة الشمس، ويرتدي فيها حميدة كاب باللون الأسود بالإضافة إلى نظارات شمسية. وجاءت تعليقات عدد من المتابعين، كالتالي: “ربنا يحميكوا”، “ربنا يخليهالك ويحفظها ويخليك لينا يا فنان يا إنسان يا محترم”، “ما شاء الله، كل بناتك قمرات، ربنا يخلي”.

وعلي الصعيد الفنى، كشف محمود حميدة، منذ أسابيع، عن صورة جمعته مع المخرج عمرو عرفة ووليد منصور، من كواليس تصوير فيلم “أهل الكهف”، حيث نشر الصورة عبر حسابه على إنستجرام، أتبعها بالقول: “مع المخرج عمرو عرفة والمنتج وليد منصور من تصوير فيلم أهل الكهف”.

فيلم “أهل الكهف” يشارك فى بطولته خالد النبوى، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبرى فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.