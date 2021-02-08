أعادت مجموعة من الحسابات الفنيّة الناشطة المعنية بأخبار النجوم والمشاهير علي موقع تبادل الصول والفيديوهات “إنستجرام”، نشر صورة نادرة للفنان الكبير”يوسف شعبان” مع إبنته الكبري «سيناء» من زوجته الثانية، في حفل زفافها، والتى أستطاعت أن تخطف الأنظار بجمالها ورقتها.

يُذكر أن يوسف شعبان تزوج 4 مرات، الأولى أثناء تصويره مسلسل «الحب الكبير» سنة 1963، من الفنانة الجميلة ليلى طاهر واستمر الزواج أربعة سنوات حدث خلالها الطلاق ثلاث مرات مما أدى إلى الانفصال النهائي، وبعدها تزوج من «نادية إسماعيل شيرين» إبنه الأميرة فوزية أخت الملك فاروق وأنجب منها إبنته التى ولدت في 6 أكتوبر 1973 فأسماها “سيناء” .

ولكنهما أنفصلا وأسباب الطلاق دارت حول عدم قدرة نادية على التأقلم مع حياة صاخبة لفنان يجتمع مع أصدقائه ساعات مزعجة بالنسبة إليها، وزوجت السيدة “نادية” بعد طلاقها من والد إبنتها يوسف شعبان من رجل الأعمال، مصطفى رشيد، وتوفيت عام 2009، أما “سيناء” ابنتهما فقد تخرجت في كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، وتزوجت من رجل أعمال مصري، وحضر والدها حفل زفافها.

ثم تزوج يوسف شعبان من الفنانة الراحلة سهام فتحي، وحاليًا متزوج من السيدة الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها ابنته “زينب” وإبنه “مراد”، المقيمان بدولة الكويت. ومن هنا أصبحت حياته العائلية منذ ذلك التاريخ بعيدة عن الأضواء خاصة بعد تقدمه في العمر وقراره الأعتزال والتوقف عن التمثيل .

في سياقٍ آخر، كشف الفنان القدير يوسف شعبان آخر تطورات حالته الصحية، مؤكدًا أنه بصحة جيدة، ولم يتعرض لأي وعكات صحية الفترة الأخيرة، وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة “الحياة”: “طلَّعوا عليا إشاعات أني مريض ولكنى بخير وبصحة جيدة والحمد لله”.

وعلي الصعيد الفنى، قرر الفنان القدير يوسف شعبان العودة في قراره اعتزال التمثيل نهائيا والذي أعلنه منذ فترة، بعدما أجبره الدور الذي عرض عليه للعودة في “مسلسل سيف الله” مع الفنان عمرو يوسف والذي يقدم فيه دور الصحابي الجليل خالد بن الوليد، والذي توقف تصويره حالياً.