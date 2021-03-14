أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء، “رابي سعد” إبن الفنان عمرو سعد، وهو ممثل مصري شارك في عدة أعمال درامية مع والده منها فى مسلسل (بركة) و (وضع أمنى) و (يونس ولد فضة) حيث لعب دور “يونس” وهو طفل، كما قدم عدة أدوار سينمائية مع والده منها (فيلم حديد) و (فيلم حملة فرعون) حيث قام بدور عبدالله.

كما إن رابي سعد، شارك في أعمال أخرى بعيدًا عن والده، منها (عائلة الحاجة نعمان)، وأخيرًا فيلم (صندوق الدنيا) مع الفنان باسم سمرة، والفنان خالد الصاوي وفي حديث صحفي كشف رابي الكثير من التفاصيل حول مصيره في مجال التمثيل ومشاركته في السينما مؤخرًا.

وكشف الفنان رابي سعد، طريقة مشاركته في فيلم صندوق الدنيا، قائلا: “عندما عرضت والدتي على العمل، في البداية، جذبتني الفكرة، ومن ثم قررت المشاركة فيه”، بالإضافة إلي تشجيع والدتي لي من أجل المشاركة فيه، بجانب إعجاب والدي أيضا بالدور الذي أقدمه، بخاصة أن الدور جديد ولم أقدمه من قبل خلال مشاركتي في الأعمال الفنّية السابقة. وقال: “المخرج عماد البهات والفنان الكبير باسم سمرة، دائما ما كانوا ينصحوني في العمل، بل ويضحكان معي خلال الكواليس”.

وأفاد رابي، إنه منذ دخوله مجال الوسط الفني دائما ما يحب سماع العديد من الآراء حول مشاركته في أي عمل يعرض عليه، ولكن في النهاية موقفه من المشاركة سواء بالقبول أو الرفض يحدده من خلال ما يحبذه ويعجبه، موضحا أنه تحمس للاستمرار في التمثيل، بعد مشاركته في أول عمل له وإعجابه بالفكرة، واكتشافه بأنه موهوب فيه، إضافة لتلقيه العديد من الإشادات والثناء.

ورغم نجاحه في المجال الفني، أكد رابي: “لا أريد أن يصبح التمثيل هو عملي الأساسي في المستقبل، لكنه في النهاية هواية بالنسبة لي، حتى الآن لا أعلم ماذا أريد أن أعمل عندما أكبر، لكن ما أعلمه أن استمراري في التمثيل سيصبح كهواية بجانب عملي”، مشيرا إلى: “شقيقتي أيضا لا أعتقد أنها ستدخل مجال التمثيل”.

وحول نصائح والده أشار: “والدي يعلم أنني أفضل عمل كل شيء بنفسي، لذلك لا يقدم لي طوال الوقت النصائح إلا في الأشياء الهامة بالتأكيد يرشدني، وإذا كان هناك ما أستطيع عمله بدون نصيحة أفعل ذلك”.