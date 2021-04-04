أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية الناشطة بمواقع التواصل الإجتماعي نشر عدة صور للفنان المصري مصطفى فهمي مع زوجته الإعلامية اللبنانية الشهيرة فاتن موسى، كانت الأخيرة قد نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام”، واستطاعت زوجته أن تلفت الأنظار بجمالها في تلك الصور المتداولة، وهذا ما ركزت عليه الكثير من تعليقات الروّاد.

فاتن موسى، من مواليد 26 أغسطس 1962م في لبنان، درست الصحافة المكتوبة في كلية الإعلام في لبنان، وتخصصت في قسم الإذاعة والتليفزيون. وبدأت حياتها المهنية كصحفية متخصصة في مجال الموضة والجمال في أحد المجلات اللبنانية، ثم عملت محررة فنية لفترة طويلة في مجلة لبنانية.

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وتزوجت فاتن من الفنان مصطفى فهمي عام 2015 دون إقامة حفل زفاف، بعد فترة قصيرة من طلاقه من الفنانة رانيا فريد شوقي، وفي عام 2017 احتفلا بزفافهما بأحد المطاعم في بيروت بعد 3 سنوات من الزواج وارتدت فستان زفاف، بحضور العائلة والأصدقاء وأثار حفل الزفاف ضجة كبيرة في الوسط الفني.

كان أول ظهور للفنان مصطفي فهمي وزوجته الإعلامية اللبنانية، بعد زواجهما على السجادة الحمراء في حفل افتتاج مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وخطفت وقتها “فاتن” الأنظار بسبب أناقتها المميزة.

وكان مصطفى فهمي، قد صرّح خلال لقائه في ” برنامج صاحبة السعادة” بأن الفترة الماضية سافر كثيرًا وابتعد عن الرياضة، ولاحظ علامات السمنة عليه، فاستمر على نظام غذائى بمساعدة طبيب، معبرًا عن استيائه من الأشخاص الذين يتسببون فى تقدمهم فى العمر مبكرًا بسبب نظرتهم الكئيبة للحياة.

وأكد مصطفى فهمي، أنه يكره الاكتئاب، وطوال حياته يحاول الابتعاد عنه قدر المستطاع، من خلال ممارسة الرياضة، التى تعد سر سعادته، وإخراج كل الطاقة السلبية من حياته، لافتًا إلى أنه مارس كل أنواع الرياضة واستقر على السباحة والتنس والذهاب إلى الجيم.

وعلي الصعيد الفنى، انضم النجم مصطفى فهمي لفيلم “أهل الكهف“، الذى يكتبه المؤلف أيمن بهجت قمر، ويتولى إخراجه عمرو عرفة، ويبدأ تصويره الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تعاقدات باقى النجوم المشاركين فى الفيلم، وينتمى العمل لنوعية الأعمال التاريخية وبه أكشن وتشويق.

“أهل الكهف” يشارك فى بطولته بجانب مصطفى فهمي، كل من النجمة غادة عادل، محمود حميدة، خالد النبوى، تايسون، محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبرى فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.