فى الفترة الأخيرة بدأ عدد من شقيقات النجمات في الظهور على الساحة الفنية لمنافسة شقيقاتهن، ليس فقط بأعمالهن الفنية بل أيضاً بصورهن التى تبرز جمالهن ليظهرن على الساحة الفنية فى صورة أخبار تتساءل دائمًا من الأجمل، أو لتحري الشبه بين النجمات وشقيقاتهن واللاتي علي الأغلب يمتلكن شبه كبير لهن، وفي بعض الأحيان تكن الشقيقه “نسخة طبق الأصل” عن شقيقتها الفنانة.

ومن بين هؤلاء شقيقة الفنانة المصرية “منة عرفة”، التى خطفت الأنظار بجمالها، حين شاركت شقيقتها الصغري الفنانة منة عرفة جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جمعتهما وعبرت من خلالها عن حبها الشديد لها بقولها: “أختى حبيبتى عمودي الفقري”.

وقالت الفنانة منة عرفة عن شقيقتها خلال حوار سابق لها في برنامج “الجمعة في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، إنها لم ترغب في التمثيل، وإن شقيقتها الكبرى هي التي كانت تهوى التمثيل وتذهب للاستديوهات وعملت فترة كموديل. والمخرجين شاهدوها معها وطلبوا من شقيقتها أن تُخضعها لاختبارات التمثيل. كما أشارت منة إلى أن شقيقتها تزوجت وتركت التمثيل والفن تماماً.

الفنانة منة عرفة وشقيقتها الكبري

وعلي الصعيد الفنى، روجت منة عرفة لمسلسلها الكوميدي الجديد “اسعاف يونس” الذي يعرض يوم الأربعاء المقبل على منصة Watch الإلكترونية. ونشرت منة عرفة البوستر الرسمي للعمل عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. وعلقت علي البوستر قائلة ” توكلنا علي الله مسلسل إسعاف يونس هتشوفوه حصريًا علي watch it ابتداء من الاربعاء القادم 16 ديسمبر يارب يعجبكم ”

يبدأ عرض “مسلسل إسعاف يونس” في ١٦ ديسمبر الجاري عبر منصة WATCH iT. ومن المنتظر عرضه على مدار 10 حلقات.تدور أحداث المسلسل حول طبيب يؤسس مشروعه الخاص لعلاج المرضى، إلا أنه يخوض الكثير من المواقف الكوميدية، ويشاركه في الحلقات العديد من ضيوف الشرف.

“مسلسل إسعاف يونس” بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي .

