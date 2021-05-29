“سعد”.. اسم جلب الحظ لأسرة مصرية وأصبح أيقونة النجاح بالنسبة لأفرادها، لتصدق المقولة المصرية “وش السعد”؛ فعلى الساحة الفنّية برز الفنان الشهير عمرو سعد، وفي عالم الغناء يعلو نجم المطرب أحمد سعد، وفي المجال العلمي يسير الشقيق الأكبر سامح سعد بخطوات ثابتة وواثقة.

وحصل د/ سامح سعد مؤخرًا على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الأساسية، كما يعمل على العديد من الأبحاث لابتكار علاجات مضادة للخلايا السرطانية وتقليل جرعات العلاج الكيماوي، وبالتالي الحد من آثارها السلبية على مرضى السرطان.

وظهر «سامح» مع شقيقيه في عدة مناسبات، ولكن أحدث ظهور له حين شارك شقيقه «عمرو» صوره له عبر إنستجرام معربًا عن فخره بحصول شقيقه علي جائزة الدولة للعلوم، وأرفق عمرو صورة شقيقه بالتعليق قائلًا:”مبروووك العالم الكبير وشقيقي الدكتور سامح سعد حصولك علي جائزة الدولة للتفوق العلمي فخور لانك عالم مصري وفخور لانك اخويا”.

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ويعتبر الدكتور سامح سعد أحد تلامذة العالم المصري الراحل أحمد زويل، وهو دكتور في الفيزياء الحيوية بمركز دراسات الشيخوخة والأمراض المصاحبة لها بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وخلال مسيرته البحثية نُشر له ما يزيد عن 50 بحث في دوريات من أبرزها، دورية ساينس، ودورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، ودورية خلايا الشيخوخة، ودورية التأشير المضاد للأكسدة والأكسدة والاختزال، ودورية FASEB، ودورية علوم الأعصاب، ودورية علم بيولوجيا الجذور الحرة والطب.

وحصلت أبحاث العالم المصري على جائزة الدولة للتفوق في العلوم في مجلات طبية عالمية، فضلا عن أن معدلات الاقتباس منها جيد جدًا، وهذا يعني أنها مستقبلة بشكل جيد في المجتمع العلمي العالمي.

حكى الفنان عمرو سعد، رحلة كفاح شقيقه الدكتور سامح سعد، وقال: «من سنين سافر المعيد الشاب العنيد وعمرة لا يتجاوز ٢٣ سنة إلى اليابان وكانت منحة من كبري جامعات اليابان لانه رفض ينتظر دوره في البعثة وسعي بجهد رهيب، ورغم صغر سنه كان مدرك أهمية الوقت سافر، مكنش معاه فلوس ولا يمتلك أي شئ سوى إصراره وعلمه وهدفه وشوية أحلام لاسرة بسيطة نفسهم، بس ينتصروا على صعوبة الحياة بالفخر والفرحة والنجاح».

«أنا اختارت سامح سعد لأني بخطط لحصوله على جائزة نوبل»، رأي قاله عالم الفيزياء الراحل، أحمد زويل، في الدكتور سامح.

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