علي الرغم من مرور سنوات طويلة وظهور العديد من الفنانين علي الساحة الفنية ، ولكن يحن الكثير من الأشخاص الي زمن الفن الجميل ونجومه والأفلام الراقية الذي جاءت في تلك الفترة، دون الإساءة إلي أحد أو إستخدام ألفاظ مسيئة كما يحدث اليوم، ظهر اليوم مجموعة من الفنانين الجدد علي الساحة الفنية منهم من تمسه صله بأحد الفنانين القدامي. وبعض مشاهير زمن الفن الجميل اختاورا أن يبتعد أبنائهم وأحفادهم وأقاربهم عن الفن والبحث عن مجال أخر يعملون به. ولكن يبقي الشغف لدي الجمهور العربي بالتعرف علي أبناء وأحفاد هؤلاء النجوم في كلتا الحالتين.

ومن بين هؤلاء النجم المصري “أحمد سعيد عبد الغني” إبن شقيقة الفنانة الراحة “زهرة العلا” فوالده الفنان الراحل “سعيد عبد الغني” كان متزوجاً من شقيقة الفنانة زهرة العلا ، والتى تُعد “صورة طبق الأصل” من شقيقتها الراحلة، وهذا ما رصدته الكاميرات عند ظهورها الأول في عام 2013 خلال حفل زفاف إبنها “أحمد” .

كما كشف الفنان أحمد سعيد عبد الغني في لقاء تليفزيونى سابق خلال برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي، أنه ينتمي لعائلة فنية جدا، فليس فقط والده هو الفنان الراحل سعيد عبد الغني، بل من ناحية والدته أيضا فخالته هي الفنانة الراحلة زهرة العلا. وحكى عنها أنها كانت عصب ووتد العائلة، فأي مشكلة تواجه أي فرد من العائلة يذهب إليها وتحلها.

وتُعد الفنانة زهرة العلا واحدة من نجمات الزمن الجميل، ولها عشرات الأفلام التي تركت من خلالها بصمة كبيرة على الشاشة، حيث قدمت أعمالا فنية وصلت إلى 120 فيلما و 50 مسلسلًا تليفزيونيا، واعتزلت زهرة العلا الفن في بداية التسعينيات، وجلست في بيتها ترعي عائلتها وترفض أي من العروض الفنية التى تُعرض عليها، وظلت زهرة العلا على هذه الحال حتى رحلت عن عالمنا في 18 ديسمبر 2013.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن آخر أعمال إبن شقيقتها الفنان أحمد سعيد عبد الغني هو “مسلسل الوجه الآخر” بطولة ماجد المصري،، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، محمدعلى رزق، أحمد سلامة، مادلين طبر، دنيا المصرى، أيمن عزب، عماد رشاد، رانيا شاهين، مفيد عاشور، وحنان سليمان، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

ويتناول المصرى ضمن أحداث المسلسل الذى تبلغ حلقاته 45 حلقة، العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة، وخلال أحداث “الوجه الآخر” يجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان في شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.