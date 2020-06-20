تداولت عدد من المنصّات الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة أنباء حول أرتباط الفنان “أحمد فلوكس”، وذلك بعدما شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام”، بصورة مدمجه له مع المذيعة اللبنانية الشهيرة “ديالا مكي” التي تعمل في تليفزيون دبي .

وفى التعليقات علي تلك الصورة نادى “سيف فلوكس” ديالا بـ ماما، وقال إنه ينتظرها بفارغ الصبر، بينما وعدته بالمجىء فى أقرب وقت ممكن ودخل فلوكس وعلّق ؛ “الواد وابنه”، فى اشارة منه بأن الولد وأباه فى انتظار ديالا؛ كما أكد المقربون من فلوكس أنه يسعى هذه الأيام لعمل تصريح دخول مصر للمذيعة اللبنانية، التى تمتلك طائرة خاصة، علي أن يتم إعلان الزواج خلال الأيام المقبلة، بمجرد وصولها إلى مصر .

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد فلوكس شارك جمهوره قبل عدة أيام بصورة مع الفنانة “هنا شيحة”، أثارت التساؤلات حول عودتهم مرة أخرى بعد طلاقهما العام الماضى، حيث علّق علي الصورة التى نشرها عبر حسابه بـ “انستجرام”، قائلا :”من أقرب و أنضف من عرفت و من أطيب و أجدع من في حياتي .. عند الجد دايما في ضهري .. ربنا يديم ما بنا من حياة”، فيما علّق أحد المتابعين قائلاً:”يارب تكونو رجعتو”.