علي الرغم من مرور سنوات طويلة وظهور العديد من الفنانين علي الساحة الفنية ، ولكن يحن الكثير من الأشخاص الي زمن الفن الجميل ونجومه والأفلام الراقية الذي جاءت في تلك الفترة، دون الإساءة إلي أحد أو إستخدام ألفاظ مسيئة كما يحدث اليوم، ظهر اليوم مجموعة من الفنانين الجدد علي الساحة الفنية منهم من تمسه صله بأحد الفنانين القدامي. وبعض مشاهير زمن الفن الجميل اختاورا أن يبتعد أبنائهم وأحفادهم عن الفن والبحث عن مجال أخر يعملون به. ولكن يبقي الشغف لدي الجمهور العربي بالتعرف علي أبناء وأحفاد هؤلاء النجوم في كلتا الحالتين.

ومن بين هؤلاء، نور أشرف مصلحي حفيدة الفنانة الراحلة زهرة العلا من ناحية الأم وإبنة الفنان المصري “أشرف مصلحي”، التى أشعلت السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة وتداول روّاد مواقع التواصل صورة لها مع والدها من حفل خطوبتها، واستطاعت تلك الصورة أن تحصد تفاعلاً كبيراً، كما أكد الجمهور أن تلك الشابة الجميلة تُعد “صورة طبق الأصل” من والدها.

نور حفيدة زهرة العلا مع والدها الفنان أشرف مصلحي

نور أشرف مصلحي مع والدها في حفل خطوبتها

وعلي الصعيد الفنى، قدمت زهرة العلا أعمالا فنية وصلت إلى 120 فيلما و50 مسلسلًا تليفزيونيا، فضلًا عن مشاركتها الفنان إسماعيل يس عدة أعمال أبرزها، إسماعيل يس في الأسطول، إسماعيل يس في البوليس، ملك البترول، وأبو عيون جريئة، كما قدمت فيلم سر طاقية الإخفاء أمام الفنان عبد المنعم إبراهيم، وفي بيتنا رجل أمام رشدي أباظه وعمر الشريف، وموعد غرام مع الفنانة فاتن حمامة، وغيرها من الأعمال التي لن تمحى من ذاكرة السينما المصرية.

اعتزلت الفنانة زهرة العلا الفن في بداية التسعينيات، وجلست في بيتها، كما تحكي عنها ابنتها “منال الصيفي” الرغم من العروض التى انهالت عليها لتقديم أعمال جديدة، لكنها رفضت وأغلقت على نفسها، وهي “كائن بيتى” لا تحب حياة السهر خارجه، وكانت تهتم بأحفادها وترعاهم فى دراستهم”، وظلت زهرة العلا على هذه الحال حتى رحلت عن عالمنا في 18 ديسمبر 2013.