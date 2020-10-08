علي الرغم من مرور سنوات طويلة وظهور العديد من الفنانين علي الساحة الفنية ، ولكن يحن الكثير من الأشخاص الي زمن الفن الجميل ونجومه والأفلام الراقية الذي جاءت في تلك الفترة، دون الإساءة إلي أحد أو إستخدام ألفاظ مسيئة كما يحدث اليوم، ظهر اليوم مجموعة من الفنانين الجدد علي الساحة الفنية منهم من تمسه صله بأحد الفنانين القدامي. وبعض مشاهير زمن الفن الجميل اختاورا أن يبتعد أبنائهم وأحفادهم عن الفن والبحث عن مجال أخر يعملون به. ولكن يبقي الشغف لدي الجمهور العربي بالتعرف علي أبناء وأحفاد هؤلاء النجوم في كلتا الحالتين.

ومن بين هؤلاء، “أحمد عبدالقدوس” حفيد الفنانة الراحلة “زبيدة ثروت”، الشاب الذي أشعل السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة بظهوره وهو حفيد زبيدة ثروت من إبنتها “رشا” وقد ظهر لأول مرة في عزاء جدته الراحلة. وتداول روّاد مواقع التواصل مجموعة من الصور له، واستطاع أن يخطف الأنظار إليه لوسامته علي الرغم من قلة عدد المرات التي ظهر فيها أمام الإعلام.

أحمد عبد القدوس حفيد الفنانة الراحلة زبيدة ثروت

أحمد عبد القدوس حفيد زبيدة ثروت

حفيد زبيدة ثروت

أحمد عبدالقدوس، كان الفتي المدلل لجدته، أيقونة الجمال في زمن الفن الجميل الفنانة الراحلة زبيدة ثروت قبل رحيلها حيث كانت دائماً ما تميزه عن باقي أحفاد بناتها الأربع كما أنه حفيد الأديب الراحل “إحسان عبد القدوس”، من نجله محمد.

يُذكر أن الفنانة زبيدة ثروت رحلت عن عالمنا يوم 13 ديسمبر عام 2016، عن عمر ناهز الـ 76 عاماً، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة بسبب شراهتها في التدخين، أوصت زبيدة عائلتها في أيامها الأخيرة أن يتم دفنها إلى جانب حبيبها الراحل عبد الحليم حافظ، وأكدت أن العندليب الأسمر لو كان تقدم للزواج منها كانت وافقت على الفور رغم رفض والدها للأمر.