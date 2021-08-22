دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد « السوشيال ميديا » عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتههم البعيدون عن الأضواء، ومن بين هؤلاء النجم السوري قاسم ملحو وزوجته الفنانة آمال سعد الدين ، اللذين ظهرت إبنتهما “حنين” التي لا يعرفها الجمهور.

حيث تداول عدد من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور للشابة السورية حنين ملحو، إبنة النجم السوري وزوجته الفنانة آمال سعد الدين، وقد أشاد الجمهور بأناقة حنين في الصور التي تم تداولها بكثرة، وطالب عدد منهم أن تدخل عالم التمثيل خاصة في حال أن ورثت موهبة والديها بهذا المجال.

كما عبر الجمهور عن إعجابهم بجمال “حنين” الملفت والذي بحسب عدد منهم كان خليطًا من ملامح والدها ووالدتها، فيما جاءت أغلب التعليقات بأن حنين تفوقت من ناحية الجمال على والديها؛ إذ إنها تتمتع بجمال عربي جذاب.

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وقاسم ملحو فنان سوري حقق نجاحًا في عدد من الأدوار الإجتماعية والكوميدية، ومن أبرز أعماله: ( الخوالي، غزلان في غابة الذئاب، الإنتظار، والولادة من الخاصرة بدور “أبو فياض”، والمسلسل الكوميدي (ضبوا الشناتي” بدور يعقوب.

فيما حققت زوجته الفنانة السورية آمال سعد الدين نجاحًا كبيرًا في مشوارها الفنّي، حيث عرفت لدى الجمهور من خلال شخصية “بديعة” في مسلسل “ضيعة ضايعة” بالإضافة لعدد من المسلسلات الأخرى، كما دبلجت الفنانة السورية الشخصية الكرتونية الشهيرة كونان، وللنجمين السوريين ابنتان وهما الكبرى حنين والصغرى شام.

يُشار إلي أن ابنة ملحو وآمال ليست الأولى التي لفتت أنظار الجمهور وحازت على إعجابهم بسبب جمالها؛ إذ سبق وأن تداول الجمهور بشكل كبير صور سوناتا ابنة الفنان السوري أندريه سكاف والفنانة سوسن العفار متغزلين بجمالها والذي وصفه البعض بالأقرب إلى نجمات هوليوود، مُعلقين بأنها تفوقت بجمالها على والديها، كما شبهها بعضهم بالفنانة العالمية أنجلينا جولي.

كما حققت أملي ابنة الفنانة صفاء سلطان انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جمالها الذي ورثته من والدتها، وكانت شاركت في عدد من الأعمال في طفولتها من ضمنها مسلسل “بنات العيلة” وجسدت فيه دور ابنة أحمد زاهر زوج صفاء سلطان في العمل.

وأثارت أملي جدلا واسعا بسبب تخليها عن الحجاب مؤخرا بعد ظهورها فيه لفترة طويلة، فيما صرحت والدتها صفاء سلطان بأنها لا تتدخل في قرارات ابنتها الشخصية وخاصة فيما يخص الحجاب ومستقبلها.

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