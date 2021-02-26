اختارت بعض نجمات العالم العربي الزواج من رجالاً اعتبروا الأكثر وسامة على الإطلاق بسبب صورهم المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كشفت مدى الوسامة التي يتمتعون بها. بل ووصل الأمر لأنهم أصبحوا يتنافسون على لقب الأكثر وسامة وجاذبية بين الأزواج، حيث أن هذا الأمر أصبح محط أهتمام العديد من المتابعين و روّاد السوشيال ميديا والكثير من الحسابات والمواقع الفنّية، التى دائما ما تستعرض أخبارهم وتضعهم في مقارنات حول الأكثر شهرة ووسامة .

وهذا ماحدث مع الفنانة اللبنانية “رزان مغربي”،حين شاركت عبر خاصية “ستوري” بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور لها برفقة زوجها رجل الأعمال المصري “ناجي جبران”، الذي أستطاع أن يلفت بوسامته أنظار عدداً كبيراً من المتابعين، الذين أبدوا إعجابهم بهما كثنائي .

” الفنانة اللبنانية ” رزان مغربي ” وزوجها رجل الأعمال المصري ” ناجي جبران

رزان مغربي مع زوجها في آخر جلسة تصوير

رزان مغربي بصحبة زوجها في إحدي الحفلات

وكشفت الفنانة رزان مغربي في وقتٍ سابق عن تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعها بزوجها رجل الأعمال المصري ناجي جبران، لافتة إلى أنها وقعت في غرامه من النظرة الأولى، حيث قالت: «التقيت بزوجي ناجي صدفة قبل أكثر من سبع سنوات أثناء أول زيارة لي لمصر لتعاقدي على بطولة فيلم «حرب أطاليا»، من خلال أصدقاء مشتركين بيننا، وبصراحة وقعت في حبه من أول نظرة، وشعرت بأنه فتى أحلامي، فأنا كنت أحلم بالارتباط برجل يشبه الفنان عمر الشريف ووجدت أن ناجي يشبهه إلى درجة كبيرة».

وأضافت رزان: «كما أنني كنت أتمنى الارتباط برجل مصري، وتحولت علاقة صداقتنا إلى أقوى قصة حب ثم ارتباط وزواج، وأنا أعيش الآن معه أسعد أيام حياتي»

كما كشفت رزان مغربي عن أكثر صفة تعشقها في زوجها بقولها: «أنا عاشقة لخفة دمه، فهو يملك حساً عالياً من الدعابة اكتشفته منذ لقائنا الأول»، أما الصفة التي تزعجها فهي: «كثرة النوم».

وكشفت رزان مغربي عن كيف أخبرت زوجها بحملها في طفلهما الأول «رام» بطريقة مبتكرة، قائلة: «فضلت عدم إخباره بهذا الحدث السعيد من خلال الهاتف، وقررت انتظار عودته إلى منزلنا حيث وجدني جالسة على الكرسي وبيدي تريكو ومجموعة من الخيوط الملونة، لكنه لم يفهم ما أفعله، وسألني ما الذي حدث، إلا أنني اكتفيت بالنظر إلى عينيه ووضعت يدي على بطني، لأفاجأ بدموعه تنهمر من عينيه وعبر لي عن سعادته الشديدة بهذه المفاجأة، مؤكداً أنها أجمل هدية وأنه ينتظر بفارغ الصبر وصول هذا الطفل الذي سيكمل قصة حبنا».