اختارت بعض نجمات العالم العربي الزواج من رجالاً اعتبروا الأكثر وسامة على الإطلاق بسبب صورهم المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كشفت مدى الوسامة التي يتمتعون بها. بل ووصل الأمر لأنهم أصبحوا يتنافسون على لقب الأكثر وسامة وجاذبية بين الأزواج، حيث أن هذا الأمر أصبح محط أهتمام العديد من المتابعين و روّاد السوشيال ميديا والكثير من الحسابات والمواقع الفنّية، التى دائما ما تستعرض أخبارهم وتضعهم في مقارنات حول الأكثر شهرة ووسامة .

وهذا ماحدث مع الفنانة المصرية “عبير صبري”،حين شاركت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور لها برفقة زوجها المحامي الفلسطيني وأستاذ القانون المدني “أيمن بياع”، الذي أستطاع أن يلفت أنظار عدداً كبيراً من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بهما كثنائي .

تزوجت الفنانة عبير صبري من أيمن بياع المحامي الفلسطينى الذي يحمل أيضاً الجنسية البريطانية، في صيف عام 2018، وكان هذا الزواج بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهورها، وتحدثت عبير صبري خلال أستضافتها بأحد البرامج عن علاقتها بزوجها، حيث قالت عنه إنه غيور جداً وشخصيته قوية.

في سياقٍ آخر، استعانت عبير صبري مؤخرا بصورها القديمة لنفي الشائعات المتكررة حول خضوعها لعمليات تجميل، وعرضت صور لها وهي صغيرة خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه “واحد من الناس” على شاشة “الحياة، وعلقت عليها قائلة: “اهى صورتي وانا صغيرة، نفس شفايفى علشان الناس اللي بتقولي نفخاها، نفس عنيا، ومناخيري، وخدودي أهو. وأضافت قائلة: “هعمل عملية تجميل في الوقت اللي أحس فيه أنه لازم اشد وشى”.

واعترفت عبير صبري بأن مشاهد الإثارة ساهمت في نجوميتها، ولكنها أكدت أنها حاليا تضع خطوطا حمراء تتوافق مع وضعها كزوجة ومع معتقداتها الدينية، وقالت: الآن أقرأ السيناريو ومن الممكن أن أرفض أي أدوار جريئة وأي مشهد فيه قبلة، وملابس جريئة وغير ذلك.. وتابعت عبير: قناعتي الآن أن اختار بعض الأدوار وأرفض الآخر، ولدي الآن عائلتي وزوجي، لذلك الاختيار في تلك المرحلة يختلف عن بداياتي، وفعلا كان هناك فيلم مهم عرض عليا وكان فيه مشهد جريء، ورفضت ولم أشارك فيه.

وعلي الصعيد الفنى، تألقت الفنانة عبير صبري في موسم مسلسلات رمضان 2020 ، من خلال دورها في “مسلسل خيانة عهد”. من بطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، جومانا مراد، خالد أنور، سلوى عثمان وهنادي مهنى، تأليف أحمد عادل، إنتاج جمال العدل – العدل جروب وإخراج سامح عبد العزيز.