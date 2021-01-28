تداولت مجموعة من الحسابات الفنّية النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، عدة صور شهدت ظهور الفنانة “علا غانم” البالغة من العمر حالياً الـ 49 عاماً، مع إبنتيها الشابتين الجميلتين، اللتان خطفتا الأنظار بجمالهما الأوروبي، وشهدت إحدي الصور ظهور زوجها الأول ووالد إبنتيها رجل الأعمال “وليد الضفراوي”. وتفاعل الروّاد مع تلك الصور بشكلٍ لافت.

يُشار إلي أن الفنانة علي غانم تزوجت ثلاث مرات، الأولى كانت من وليد الضفراوي وهي بالسابعة عشر من عمرها وأنجبت له ابنتين هما «كاميليا» و«فريدة» وانفصلت عنه بعد خمس سنوات، والثانية كانت من «أحمد المسلّمي» واستمر الزواج 7 أشهر فقط، والثالثة من رجل الأعمال «عبد العزيز حسن» وما زالت مستمرة معه.

وتحدثت علا غانم في أحد برامج التوك شو ببرنامج “100 سؤال” على قناة “الحياة”، إنها تعرضت للضرب على يد زوجها الثاني أمام أطفالها، وهو ما جعلها تتركه، مؤكدة “تحملت كتير، لأني ما كنتش عايزة أفشل بسرعة، خصوصًا إن المشاكل بدأت مع أول شهر، بس في الآخر فشلت”.

قالت إن قرار طلاقها من زوجها الأول، لم يأت من موقف واحد، إنما من مجموعة مواقف: “استحملته 7 شهور ما استريحتش فيهم، وكنت خايفة على كل حاجة”. وعن خيانة زوجها الثاني لها مع إمرة أخرى في غرفة نومها، قالت “علا” ببرنامج “100 سؤال”: “لم أكن أشعر أن زوجي ملكي، كنت أشعر بغربة شديدة معه، وعندما رأيته مع إمرة أخرى، وجدت أنه من الطبيعي أن يحدث ذلك نتيجة تصرفاته وتركيبة شخصيته”.

وعلي الصعيد الفني، كان من أهم أعمال الفنانة علا غانم الدرامية: “أماكن في القلب، قلوب، قشطه وعسل، أوان الورد، ولى العهد، حواري بوخارست، مزاج الخير، الزوجة الثانية، الزوجة الرابعة، ابن موت، شارع عبد العزيز، العار، الحارة، أماكن في القلب، حديث الصباح والمساء، وجه القمر، زيزينيا، جسر الخطر، ورق التوت، أبو البنات، سلسال الدم، السبع بنات، ظل الرئيس”.

وأضافت إلي رصيدها السينمائي 17 فيلمًا، أبرزهم: “محامي خلع، سهر الليالي، سعيد كلاكيت، البرنسيسة، أحاسيس، الأكاديمية، صياد اليمام، بدون رقابة، البلد دي فيها حكومة، لحظات أنوثة، حوش اللي وقع منك، مهمة صعبة، كامل الأوصاف، حريم كريم، محامي خلع، سهر الليالي، أشتاتا أشتوت، آخر الدنيا، الفندق”.

وكانت آخر أعمال الفنانة علا غانم، “مسلسل ظل الرئيس” منذ عامين وتم عرضه فى رمضان 2017 من بطولة ياسر جلال ومحمود عبد المغنى وهنا شيحة ودينا فؤاد وإخراج أحمد سمير فرج، ومنذ لك الحين لم تظهر علا فى أى عمل سواء بالسينما أو التليفزيون.