تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار المشاهير والفنانين، بمجموعة من الصور للممثلة والعارضة اللبنانية “لاميتا فرنجية”، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيدوهات “إنستجرام ” وشهدت تلك الصور ظهور زوجها الذي خطف الأنظار بوسامته وبملامحه الاوروبية .

زوج لاميتا فرنجية هو رجل الأعمال فريدي مخرز من شمال لبنان ويعمل في التجارة بين أميركا وأفريقيا. وتزوّجت لاميتا فريدي يوم عيد ميلادها زواجاً مدنياً في فرنسا. وفي تصريحٍ قديم، كشفت فرنجية أن “في أميركا ينادون زوجها “بن أفليك”، كما يشبهونه بالروس لإيجاده التحدّث بالروسية”.

من جهه أخري، تحرص الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية في الفترة الأخيرة علي مشاركة متابعيها بالعديد من الصور وجلسات التصوير التى تخضع لها وتستعرض من خلالها أشهر حملها الاخيرة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ودائما ما تنال تلك الصور إعجاب و إشادة المتابعين .

لاميتا فرنجية، هي عارضة أزياء، ومقدمة برامج وممثلة لبنانية ولدت عام 1981. شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004. اتجهت إلى التمثيل سنة 2009، فمثّلت في مسلسل “عصر الحريم” على شاشة ال LBC. وبعدها شاركت رامز جلال بطولة فيلم “حد سامع حاجة ” الذي عرض في عيد الأضحى ولتلفت لها الأنظار بأدائها المتميز .اشتهرت “لاميتا فرنجية” في الوسط الفني بأدائها لأدوار الإغراء. والأدوار الجريئة في السينما والتلفزيون،

ومن أبرز أعمال لاميتا فرنجية السينمائية “محترم إلا ربع” 2010 مع الفنان محمد رجب، “356 يوم سعادة” مع أحمد عز، في بداية 2011 وفيلم “أنا بضيع يا وديع”، في صيف 2011 ، كما قدمت دور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” عام 2011. إضافةً إلى عملها كعارضة أزياء وممثلة، قامت لاميتا فرنجية بتقديم برنامج “شو في بلبنان” الذي رصد أهم الأماكن السياحية في لبنان،

يُشار إلي أن آخر أعمال اللبنانية لاميتا فرنجية، هو فيلم “بنت من دار السلام”، الذي عرض في عام 2014، وهو من بطولة رحاب الجمل، راندا البحيري، ماهر عصام، نادية العراقية، ومن تأليف وإخراج طوني نبيه.