اختارت بعض نجمات العالم العربي الزواج من رجالاً اعتبروا الأكثر وسامه وشهرة على الإطلاق، وذلك بحسب ماترصده صورهم المنتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أو لأنهم يعملون أيضاً في مجال الفن سواء كممثلين أو خلف الكواليس كمنتجين أو مخرجين أو مديري تصوير، بل ووصل الأمر لأنهم أصبحوا يتنافسون على لقب الأكثر شهرة ووسامة بين الأزواج، حيث أن هذا الأمر أصبح محط أهتمام العديد من المتابعين و روّاد السوشيال ميديا، والكثير من الحسابات والمواقع الفنّية، التى دائما ما تستعرض أخبارهم وتضعهم في مقارنات حول الأكثر شهرة ووسامة .

وهذا ماحدث مع الفنانة اللبنانية “ماغي بو غصن”،حين شاركت عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور لها برفقة زوجها المنتج الفني “جمال سنان”، الذي أستطاع أن يلفت أنظار عدداً كبيراً من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم به. كما اعرب البعض منهم عن دهشتهم بعد الكشف عن هويته.

وبالتعريف عنه فهو صاحب شركة إيجل فيلم، والذي أنتج عدة أعمال مصرية ولبنانية من بينها “زي الشمس”، و”جراند أوتيل”، و”كأنه إمبارح”، و”ونوس”. والمسلسلات اللبنانية الكاتب وتايجو و24 قيراط. ومن الأفلام قدم للسينما فيلمين :” يو إس إس إنديانابوليس: رجال الشجاعة 2016″، وفيلم “كذبة بيضا عام 2018”.

يُشار إلي أن ماغي بو غصن تزوجت مرتين أولهما بائت بالفشل التام، ثم تزوجت في المرة الثانية بالمنتج جمال سنان، ورزقت منه بإبنين، هما :” يارا وريان”، وقد استطاعا أن يخطفا الأنظار بعد ظهورهما الأخير حين عايدتهما بوغصن في عيد ميلادهما، ونشرت صورتين لهما كل منهما علي حِدَة .

في سياقٍ آخر، أعلنت الفنانة ماغي بوغصن خبر شفاء زوجها المنتج اللبناني جمال سنان، من فيروس كورونا. حيث نشرت بوغصن صورة تجمعها بزوجها وأرفقتها بتعليق: “ألف الحمدالله على سلامتك يا حبيب قلبي من كورونا اللعين.. قطوع ومرق على خير.. عقبال كل المنصابين يشفوا.. انتبهوا على أنفسكم… الله يخلصنا”.

وكانت ماغي قد غرّدت قبل أيام طالبة الصلاة على نية كل مصابي كورونا وكتبت: “كلنا نصلي على نية كل المصابين ربنا يقدم لهم الصحة ويخفف عنهم الوجع. على نية كل البشر ربنا يحمينا ويبعد هالوباء الخبيث عنا تعالوا نصلي ونطلب سويًا كل واحد ماذا في بقلبه. الصلاة والدعاء الجامعي يريحنا جميعًا”.

وعلي الصعيد الفني، يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ماغي بوغصن “مسلسل أولاد آدم” الذي كان من المسلسلات القليلة التي عُرضت في شهر رمضان الماضي، بعد توقف التصوير لمجموعة أخرى من المسلسلات التي حُرم من متابعتها المشاهد؛ ويجسّد فيه مكسيم خليل دور مقدّم تلفزيوني مطلّق وله طفل محروم من رؤيته، يتزوج بقاضية لبنانية ماغي بو غصن ويعمل وفق منطق وخط وصولي واضح يحمله في نهاية الأمر على الانتحار .