اختارت بعض نجمات العالم العربي الزواج من رجالاً اعتبروا الأكثر وسامة على الإطلاق بسبب صورهم المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كشفت مدى الوسامة التي يتمتعون بها. بل ووصل الأمر لأنهم أصبحوا يتنافسون على لقب الأكثر وسامة وجاذبية بين الأزواج، حيث أن هذا الأمر أصبح محط أهتمام العديد من المتابعين و روّاد السوشيال ميديا والكثير من الحسابات والمواقع الفنّية، التى دائما ما تستعرض أخبارهم وتضعهم في مقارنات حول الأكثر شهرة ووسامة .

وهذا ماحدث مع النجمة المصرية “وفاء عامر”،حين شاركت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور لها برفقة زوجها المنتج الفني “محمد فوزي”، الذي أستطاع أن يلفت أنظار عدداً كبيراً من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم به. كما اعرب البعض منهم عن دهشتهم بعد الكشف عن هويته.

يُذكر أن الفنانة وفاء عامر تزوجت من المنتج محمد فوزي بعد قصة حب كبيرة، و أنجبت منه أبنها الوحيد “عمر” وهو في سن الشباب الأن. وكشفت وفاء عن تفاصيل زواجها من المنتج محمد فوزي منذ بداية تعرفها عليه خلال عمل فني.

وقالت عامر، خلال لقائها مع الإعلامية سمر يسرى، في برنامج “أنا وأنا” المذاع عبر قناة “ON E”، تعرفت على فوزي أثناء عمل فني معه، وعزم فريق العمل بعد الانتهاء على العشاء لكني لم أحضر، وهاتفني وطلب مني في اليوم التالي ان أحضر معه هذه العزومة، وبالفعل حضرت معه عند مطعم فول وطعمية اسمه “الجحش”، وبدأت قصة الحب من عند “الجحش”، وتطورت العلاقة.

وتابعت: عندما تزوجت فوزي لم أعلن عن زواجي به لأن في هذا التوقيت كانت شقيقتي وولدي متوفيين وكان قلبي ممزقا عليهم، وكان فوزي يقف بجواري في هذا التوقيت، وتم الزواج بعدها دون الإعلان عنه بسبب هذه الظروف، مشيرة إلى أنها لم تقدم معه أعمالا كثيرة.

وفي السياق الفنّى، أعربت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بالمشاركة في «مسلسل لحم غزال» المقرر عرضه في موسم رمضان 2021 الجاري، مؤكدة أن أحداث المسلسل درامية مهمة يغلب عليها الطابع الشعبي.

وقالت وفاء عامر، في تصريحات صحفية مؤخرًا إن معظم أحداث المسلسل تدور داخل الأحياء الشعبية، مشيرة إلى أن شخصية “قدرية” التي تجسدها في المسلسل بعيدة عنها تمامًا على المستوى الشخصي حتى في صَوتها.

ولفتت وفاء إلى أنها رغم كونها ضيفة شرف بالعمل إلا أنها سعيدة بالتعاون مع غادة عبد الرازق بطلة المسلسل التي طلبت منها التعاون، لذلك سعت للأمر بشكل جدي لأنها تحب غادة والفن الذي تقدمه، معبرة عن سعادتها بالانضمام إلى أسرة هذا المسلسل المهم.

«مسلسل لحم غزال» من بطولة غادة عبد الرازق وعمرو عبد الجليل ووفاء عامر وشريف سلامة ومى سليم، محمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة. ومن المنتظر عرضه في شهر رمضان 2021، وتدور أحداثه في قالب إجتماعي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “