فى الفترة الأخيرة بدأ عدد من شقيقات النجمات في الظهور على الساحة الفنية لمنافسة شقيقاتهن، ليس فقط بأعمالهن الفنية بل أيضاً بصورهن التى تبرز جمالهن ليظهرن على الساحة الفنية فى صورة أخبار تتساءل دائمًا من الأجمل، أو لتحري الشبه بين النجمات وشقيقاتهن واللاتي علي الأغلب يمتلكن شبه كبير لهن، وفي بعض الأحيان تكن الشقيقه “نسخة طبق الأصل” عن شقيقتها الفنانة.

ومن بين هؤلاء الإعلامية “مروة صبري” شقيقة الفنانة المصرية “عبير صبري”، التى خطفت الأنظار لدي ظهورها علي شاشات التلفزيون من خلال “برنامج قعدة ستات”، وحين نشرت شقيقتها الفنانة عبير صبري في وقت سابق عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عدة صور وفيديوهات تجمعهما واتضح الشبه الكبير بينهما. وتناقلتها حسابات نشطه علي السوشيال ميديا.

في سياقٍ آخر، أعلنت عبير صبري يوم السبت الماضي عن إصابة أسرة شقيقتها بفيروس كورونا المستجد.وقالت صبري عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تجربة صعبة أوي تمر بيها أختي وزوجها في المستشفى وابنتها مع الكورونا أرجو من الجميع الدعاء.. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء”.

وكشفت عبير صبري في تصريحات صحفية عن الحالة الصحية لأختها وزوجها، وإبنتهما، بعد هذا المنشور قائلة :”بيت أختي كله جاله كورونا، وللأسف زوجها حالته الصحية ليست جيدة، حيث يعانى من مشاكل في الصدر، اضطر على إثرها للذهاب إلى المستشفى، حيث تم حجزه فيها حالياً، في حين لم تعانى أختى وابنتها بنفس أعراضه، وبالتالى فهم يفرضون عليهم العزل المنزلي منذ اكتشاف إصابتهم بفيروس كورونا، الذى نتمنى أن يزول عليهم سريعا، وأن تمر تلك التجربة الصعبة بسرعة عليهم وعلى كل من يعانى من هذا الفيروس”.

وعلي الصعيد الفنى، تألقت الفنانة عبير صبري في موسم مسلسلات رمضان 2020 ، من خلال دورها في “مسلسل خيانة عهد”. من بطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، جومانا مراد، خالد أنور، سلوى عثمان وهنادي مهنى، تأليف أحمد عادل، إنتاج جمال العدل – العدل جروب وإخراج سامح عبد العزيز.