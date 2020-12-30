أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم أو يكتسبها من أشقائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين إلى أبنائهم أو أشقائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء الفنان “شريف صبحي”، شقيق الفنان المصري “محمد صبحي”، وهو ممثل ومخرج مسرحى مصرى, مهتم بالمسرح فى الاساس, عرفه الجمهور عندما قدمه محمد صبحى فى مسلسل “يوميات ونيس”، قدم بعض الادوار الصغيرة فى السينما أشهرها: دوره في “فيلم ثقافي” ودور الممثل فى فيلم ” مرجان احمد مرجان” بجوار الزعيم عادل إمام .

الفنان شريف صبحي

في سياقٍ آخر، كرم محمد صبحي ضمن احتفالية 50 سنة فن شقيقيه الثانى الفنان “مجدي صبحي” وجمال صبحي المدير الإداري لفرقته، وقال كلمة عن كل منهما، فقال عن مجدي صبحي: أكرمه لأنه فنان وحقق نجاحًا بعيدًا عن أعمالي في البداية وهذا كان شرطي وبعد نجاحه التحق بفرقتي وقدم معي الكثير من الأعمال الناجحة منها يوميات ونيس وفارس بلا جواد وأنا وهؤلاء، ورجل غني فقير جدًا ومسرحيات كارمن وماما أمريكا، أما جمال صبحي شقيقه الآخر فقال عنه: أنه مخلص في عمله ويدير الفرقة بجدارة وشريك نجاح معي في مسيرته.

اليوبيل الذهبي لمسيرة النجم محمد صبحي ليست مجرد تكريمات ولكنها احتفالية استعراضية غنائية كتبها محمد بغدادي، أشعار الشاعر عبدالله حسن وديكور محمد الغرباوي وألحان شريف حمدان وموسيقي تصويرية هشام خرما وتصميم الجائزة للدكتور عبدالمجيد إسماعيل وتصميم لوجو الاحتفالية لأحمد إسماعيل وشارك فيها نجوم فرقة “ستديو الممثل” عبد الرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضي ندي ماهر وميرنا زكري ومنة طارق ومحمد يوسف ومحمد سعيد وليلي فوزي وأنجيلكا.

وشملت قائمة المكرمين علي سبيل المثال لا الحصر الفنانات: هناء الشوربجي وشريهان ونيللي وعبلة كامل ونيفين رامز ولبلبة وسماح أنور وإلهام شاهين وسعاد نصر وشويكار وحنان سليمان وسوسن بدر ووفاء عامر ومها أبو عوف وزينب وهبي وندا موسي وريم أحمد وهدي هاني ودنيا عبد العزيز ووفاء صادق وسميرة عبد العزيز وسماح السعيد وميرنا زكري وندي ماهر وعزة لبيب وفنانات آخريات .