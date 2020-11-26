كثيرون لا يعرفون أن الفنان فاروق الفيشاوي أنجب إبنا آخر غير أحمد الفيشاوي. من زوجته سمية الألفي ، وهو عمر الإبن الثانى للفيشاوي و الشقيق الأصغر لأحمد. المقربون من عائلة فاروق الفيشاوي يعرفون أن عمر لا يفضل الأضواء ، ولم يسع لدخول الوسط الفني إطلاقًا ،

الجدير بالذكر أن علاقة “عمر الفيشاوي” طالما كانت جيدة بوالده ووالدته خاصة وأنه يعيش برفقة والدته سمية الألفي ويعد الأقرب لها. الحياة الخاصة لعمر بعيدة عن أي أحداث مثيرة على عكس شقيقه أحمد ، فعمر درس إدارة الأعمال، وتولى لفترة إدارة اعمال شقيقه أحمد ولكنه لم يستمر طويلًا في العمل معه ولا يفضل العمر الظهور في وسائل الإعلام رغم مرافقته لوالدته طوال الوقت.

يُشار إلي أن الفنانة سمية الألفي، تزوجت 4 مرات أول مرة من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وأنجبت منه “أحمد وعمر”، وتعتبر تلك الزيجة هي الأشهر في حياة الفنانة المصرية، حيث ظلت مع فاروق الفيشاوي فترة طويلة واعترفت في عدة لقاءات أنه حب عمرها برغم خيانته المتعددة لها.

ويعد آخر ظهور إعلامي لـ عمر الفيشاوي، من خلال “برنامج واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي. كشف أسراراً عن حياة والده الراحل، حيث كشف أن والده تدهورت صحته بشكل مفاجئ في آخر 3 أيام من وفاته فقط، حيث أن الراحل كان يظن أنه سيتعافى من أزمته الصحية.

وأضاف عمر فاروق الفيشاوي بأنه انتقل هو وشقيقه الفنان أحمد الفيشاوي للعيش مع والدهما خلال فترة علاجه، وذلك بعد أن عرفا بطبيعة مرضه من صديقه الفنان كمال أبو رية. كما واصل عمر فاروق الفيشاوي كشف أسرار عن والديه، وهو أنه حاول أن يعودا سوياً كزوجين إلا أنهما رفضا الفكرة، نظراً لأنهما اعتادا على حياتهما منفصلين، وأن علاقتهما قوية ومتينة رغم طلاقهما.

وأشار عمر الفيشاوي أن والده كان يتمنى أن يحترف ابنيته التمثيل، إلا أنه لم يدخل المجال مثل شقيقه واحترف فن المونتاج. كما تطرق عمر فاروق الفيشاوي في حديثه عن شقيقه أحمد الفيشاوي، بأنه هو الأخ الأكبر وطول طفولته كان طفل شقياً كثير الحركة، وعندما كبر ظل هكذا، مشيراً إلى أن والده الراحل عندما كان ينزعج من تصرفات أخيه كان يتصل به ويشتكي له منه.