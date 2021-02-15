أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء أكرم البزاوي وهو ممثل ومخرج مصري ونجل الفنان القدير محمود البزاوي جده هو الكاتب الراحل محمود السعدني شارك في العديد من الأعمال كمساعد مخرج ولامس العالمية أيضاً من خلال العمل كمساعد مخرج للمخرج العالمي ريدلي سكوت في فيلم “Exodus: Gods and Kings أو الخروج” والذي عرض عام 2014 شارك فيلم مصري سمير أبو النيل مع الفنان أحمد مكي.

وكان الفنان محمود البزاوي، قد أعلن فوز فيلم ابنه أكرم البزاوي “رسالة إلى صديقي في فرنسا”، بأفضل فيلم في مهرجان بلجاوم، حيث كتب على حسابه فيسبوك منشورًا قال فيه: “فيلم أكرم ابني “رسالة الى صديقي في فرنسا” فاز بجائزة افضل فيلم في مهرجان بلغاوم السينمائي الدولي للفيلم القصير بالهند .. مبروك يا حبيبي”.

وعلي الصعيد الفنى، كشف الفنان محمود البزاوي، أنه انتهى مؤخرا من تصوير فيلم سينمائي جديد “الفنار” وهو اسم مبدئي وإنتاج محمد حفظي وإخراج شريف نجيب في أولى تجاربه الإخراجية، وأضاف أنه يشارك في بطولته مع كوكبة من الفنانين منهم دلال عبد العزيز ومحمد الشرنوبي وهدى المفتي وغيرهم .

ولفت البزاوي إلى أن الفيلم سيحمل أحداثا درامية مختلفة ومتناقضة واسم الشخصية التي يجسدها فيه “شرنوبي”، مشيرا إلى أنه ينتظر طرحه خلال الفترة القادمة للجمهور بدور العرض السينمائي بمصر، وتابع قائلا إنه بالنسبة لموسم شهر رمضان القادم فحتى الآن لم يستقر على عمل معين سيشارك في بطولته هذا العام.

ويشارك الفنان محمود البزاوي كضيف شرف ضمن أحداث “مسلسل إسعاف يونس” الذي يعرض حاليأ على على منصة watch it الرقمية المصرية. أحداث مسلسل “إسعاف يونس” تدور فى إطار علاقة حب بينه وبين سارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب فى الأحداث، وخلال المشاهد يقع فى غرام تلك الفتاة الجميلة التى يشاهدها للمرة الأولى، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.