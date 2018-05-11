تعرف على الأزواج الأربعة للفنانة نيللي وصورة نادرة مع الثالث رجل الأعمال الشهير.. صورة

رغم شهرة الفنانة نيللي إلا أن حظها في الحب والزواج علي العكس تماماً وقالت نيللي في أحد المجلات الفنية إنها تفضل الزواج من الرجل الذي تشعر بالحب والسعادة معه.

روت نيللي قصة أول حب وهي فتاة صغيرة كانت في المعمورة وكان عمرها 14 سنة عندما غازلها شاب وسيم عيونه زرقاء وكانت تقود درجاتها ونشأت بينهم قصة حب حقيقية وكانت علي حسب قولها أول قصة حب رقيقة وصافية لفتاة مراهقة.

أضافت نيللي أن أول زوج لها بعد أن أصبحت فناة ناضجة كان المخرج الراحل حسام الدين مصطفي وكان يحبها ويغار عليها وكان أكبر منها بكثير ولكنها أحبته لأنه كان رقيق معها وكان يقدم لها كل يوم باقة ورد وتم زواجهما برغم معارضة والدها بسبب فارق السن.

وبعد الزواج قدمت أعمال كثيرة من إخراجه منها غابة من السيقان-مملكة شياطين البحر-ملوك الشر-كلمة شرف وبسبب الغيرة تم الإنفصال بين نيللي والمخرج اللامع حسام الدين مصطفي

تزوجت نيللي بعد طلاقها من الملحن الشاب مودي الأمام شقيق الممثل الراحل حسين الأمام ووالده كان المخرج الكبير حسن الإمام ولكن الزواج لم يدم طويلا بسبب الغيرة وعدم التفاهم بينهما.

قررت نيللي بعد طلاقها الثاني الإبتعاد عن الزواج من الوسط الفني وتزوجت رجل الأعمال المصري خالد بركات ولكن من أجل هذا الزواج اعتزلت نيللي الفن، وسافرت إلى لندن مع زوجها وقررت أن تنجب أطفال وتعيش بعيداً عن الأضواء ولكن لم يكتمل حملها وتم الطلاق بعد عامين زواج.

الزوج الرابع في حياة الفنانة نيللي كان الخبير السياحي ورجل الأعمال المصري عادل حسني سرًا ولكن تم الانفصال.