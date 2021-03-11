احتلّ عقد الفنانة المصرية ياسمين صبري حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مجموعة الصور والفيديوهات التي ظهرت بها في احدث ظهور لها لصالح مجلة فوغ.

إذ خضعت ياسمين لجلسة تصوير عائدة لأحد الماركات العالمية، وهي كارتييه، فوق مهبط المروحيات على قمة برج العرب، وظهرت بعقد من المجوهرات الكريمة الملونة الفخم “توتي فروتي”.

عقد ياسمين صبري يتخطى سعره الربع مليون دولار، وهو ليس اول مجموعة تعرضها الأخيرة، سبق واستعرضت مجموعة هدايا زوجها أحمد أبو هشيمة عبارة عن باقة ضخمة من الورود الحمراء. وظهر في الصور باقة الورود المزينة بطريقة فخمة داخل فازة من الكريستال بتصميم أنيق، مع كارت مكتوب عليه: “حبيبتي”.

كما كشفت عن صورة قالب حلوى مؤلف من قطعتين على شكل قلب باللون الأحمر، تم تجهيزهما خصيصاً للمناسبة، وضع على أحدهما صورة الثنائي وعلى الآخر عبارة “عيد حب سعيد”.

وعبرت ياسمين عن مفاجأتها وإعجابها الكبير بالهدية من خلال كتاباتها على الصور، وقالت في إحداها “شكرا لك حبيبي”.

ومن المعروف أن ياسمين تُحاول دائماً إثارة الجدل، لذا انقسم المتابعين بين من تمنى لها دوام الحب والرومانسية، والبعض الأخر سخر قائلاً: “أين الهدايا الثمينة؟”، في إشارةٍ إلى أنّها لم تكشف عن كلّ الهدايا التي تلقتها من زوجها بهذه المناسبة.

وجاءت هذه الهدية الرومانسية من ابو هشيمة بعد الضجة التي أثارها باحتفاله بيوم ميلاد زوجته الشهر الماضي، والزينة المميزة التي اختارها من البالونات والصور، في أجواء مليئة والحب والشاعرية.