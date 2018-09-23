تعرف على الطعام المفضل لـ ماريا كاري وبريتني سبيرز وغيرهن؟.. الاجوبة ستصدمكم!

كُثر هم من يتساءلون كيف تحافظ النجمات على أجسامهنّ للظهور بالرشاقة هذه، وما هي الأطعمة أو النظام الغذائي الذي يتبعونه للمحافظة على هذه الإطلالة الجذابة.

وهنا نستعرض إليكم بعض أسماء النجمات اللواتي يعرفنّ بأجسامهنّ الرشيقة ونوع الأطعمة التي لا يحرمنّ أنفسهنّ منها: الممثلة العالمية ​جينيفر أنيستون​ التي تفضل البطاطس المقلية ورقائق الناتشو بأنواعها والصلصات المختلفة.

المغنية العالمية ​بريتني سبيرز​ التي تُعِد نفسها مدمنة على الشوكولاتة، فهي تستطيع أن تأكلها في النهار والظهيرة واللليل.

الممثلة العالمية ​سكارليت جوهانسون​ التي على الرغم من إتباعها حميّة غذائية بإستمرار لكنها لا تستطيع مقاومة أجنحة الدقاق المقلية.

الممثلة العالمية ​كاميرون دياز​ التي تعتبر من أكثر الممثلات رشاقةً وذات قوام مثالية لكنها إعترفت أنها لا تستطيع مقاومة الوجبات السريعة ولاسيما البطاطس المقلية المملحة.

المغنية العالمية ​ماريا كاري​ التي تداوم على مراقبة وزنها والحفاظ على جسمها وقالت أنها ممنوعة من تناول طعامها المفضل وهو البيتزا المغطاة بالكثير من الجبنة والكثير من الإضافات.