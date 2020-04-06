تعرف على..الفنانة التى تمنت شيرين عبد الوهاب قضاء ساعات الحظر معها

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب اليوم الموافق 6 إبريل تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ، تتمنى فيها أن تقضي ساعات حظر التجوال المفروض في مصر بسبب منع أنتشار فيريوس كورونا مع الكوميديانه المصرية ” شيماء سيف”

وكتبت قائلة :”أكتر حد كنت نفسي تكون موجودة معايا في الحظر هي شيماء سيف.. وانتوا تحبوا تقضوا الحظر مع مين؟”

أكتر حد كنت نفسي تكون موجودة معايا في الحظر هي شيماء سيف 😂 ❤

وانتوا تحبوا تقضوا الحظر مع مين؟ — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) April 5, 2020

وبهذا تكون قد عادت النجمة شيرين عبدالوهاب مجدداً إلى مواقع التواصل ‏الاجتماعى بعد غياب دام 5 أشهر، حيث كانت قد قررت إغلاق كافة ‏حساباتها الرسمية على السوشيا ميديا، وجاء هذا القرار بعد أزمتها الأخيره ‎.‎

وطرحت شيرين منذ أيام قليلة أحدث أغانيها بعنوان “مش ‏قد الهوى” من ‏كلمات محمد الغنيمى، وألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم؛ لتعود بها إلي جمهورها ومحبيها مرة أخرى بعد الغياب، وروجت للأغنية من خلال حسابها الرسمي ب‏موقع “تويتر”،معلّقه: “حبايبى أغنيتى الجديدة اللى وعدتكم بيها مش ‏قد الهوى قريب على يوتيوب‎”.