تعرف على..الفنانة التى تمنت شيرين عبد الوهاب قضاء ساعات الحظر معها

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب اليوم الموافق 6 إبريل تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ، تتمنى فيها أن تقضي ساعات حظر التجوال المفروض في مصر بسبب منع أنتشار فيريوس كورونا مع الكوميديانه المصرية ” شيماء سيف”
وكتبت قائلة :”أكتر حد كنت نفسي تكون موجودة معايا في الحظر هي شيماء سيف.. وانتوا تحبوا تقضوا الحظر مع مين؟”
أكتر حد كنت نفسي تكون موجودة معايا في الحظر هي شيماء سيف 😂 ❤
وانتوا تحبوا تقضوا الحظر مع مين؟
— Sherine Abdel-Wahab (@sherine) April 5, 2020
وبهذا تكون قد عادت النجمة شيرين عبدالوهاب مجدداً إلى مواقع التواصل الاجتماعى بعد غياب دام 5 أشهر، حيث كانت قد قررت إغلاق كافة حساباتها الرسمية على السوشيا ميديا، وجاء هذا القرار بعد أزمتها الأخيره .
وطرحت شيرين منذ أيام قليلة أحدث أغانيها بعنوان “مش قد الهوى” من كلمات محمد الغنيمى، وألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم؛ لتعود بها إلي جمهورها ومحبيها مرة أخرى بعد الغياب، وروجت للأغنية من خلال حسابها الرسمي بموقع “تويتر”،معلّقه: “حبايبى أغنيتى الجديدة اللى وعدتكم بيها مش قد الهوى قريب على يوتيوب”.