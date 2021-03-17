كشفت أسرة فيلم ” حريم كريم 2 ” عن استقرارها على الفنان ” محمد ثروت ” ليكون بديلا للفنان الراحل ” طلعت زكريا ” الذي شارك في بطولة الجزء الأول من الفيلم .

وخرج بطل العمل الفنان ” مصطفى قمر ” بتصريحات له فقال أن الشخصية التي كان يجسدها الراحل طلعت زكريا يمكن أن تكون شخصية جديدة تماماً في الجزء الثاني .

لكنه أكد أن الفنان محمد ثروت هو مبدئياً بديل الفنان طلعت زكريا في الشخصية التي كان سيقدّمها في الجزء الثاني من الفيلم .

وأضاف مصطفى قمر أن شركة الإنتاج التي تتولى إنتاج مسلسله الرمضاني ” فارس بلا جواز ” هي نفسها التي ستنتج الجزء الثاني من فيلم حريم كريم 2 .