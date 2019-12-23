تعرف على مدربي برنامج ” The Voice Seniors “

في تصريحات ل ” أليكس معوشي ” المدير الإقليمي للمحتوى لقنوات mbc خلال لقائه مع برنامج ” MBC Trending ” كشف عن أسماء مدربي برنامج ” The Voice Seniors ” الذي ستشارك به مواهب بعمر الستين فيما فوق .
فقال أليكس معوشي أن مدربي البرنامج هم كلا من الفنانين : سميرة سعيد وهاني شاكر ونجوى كرم وملحم زين .
وأشار إلى أن غالبية المشاركين سوف يقومون بغناء أغنيات طربية .
وخلال اللقاء عبر الفنان ملحم زين عن سعادته بالفكرة والمشاركة في البرنامج خاصة وأن الأصوات المشاركة خطيرة جدا على حد قوله وكما نما لعلمه .
كما تحدثت سميرة سعيد عن مشاركتها في البرنامج لأربع حلقات فقط .