تعرف على مفاجأة متسابقي ” The Voice ” في الحلقة النهائية

بسم الله .. السبت القادم ⁦⁦🗣️⁩ اغنية "حِب الأيام" 🤙 اغنية الحلقة النهائية لبرنامج "🎤 THE VOICE" كلماتي: #أحمد_حسن_راؤول ألحان وتوزيع : جان ماري رياشي غناء متسابقين الحلقة الاخيرة: ايمان عبد الغني .. من مصر مهدي عياشي .. من تونس فهد مفتخر .. من المغرب رضوان الأسمر .. من المغرب