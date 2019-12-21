تعرف على مفاجأة متسابقي ” The Voice ” في الحلقة النهائية

نشر الشاعر ” أحمد حسن راؤول ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام” صورة من كواليس تحضير المتسابقين الأربعة المتنافسين على لقب ” The Voice ” لأغنية سيتم تقديمها في العرض النهائي اليوم السبت .
حيث ظهر المتسابقين ” رضوان الأسمر ” و ” مهدي عياشي ” و ” إيمان عبد الغني ” و ” فهد مفتخر ” من داخل الإستوديو لتسجيل الأغنية التي تحمل إسم ” حب الأيام ” .
وكتب أحمد راؤول في تعليقه على الصورة قائلا : ” بسم الله .. السبت القادم أغنية حِب الأيام أغنية الحلقة النهائية لبرنامج The Voice .. كلماتي أحمد حسن راؤول .. ألحان وتوزيع : جان ماري رياشي .. غناء متسابقين الحلقة الاخيرة : إيمان عبد الغني من مصر .. مهدي عياشي من تونس .. فهد مفتخر من المغرب .. رضوان الأسمر من المغرب ” .
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بسم الله .. السبت القادم 🗣️ اغنية "حِب الأيام" 🤙 اغنية الحلقة النهائية لبرنامج "🎤 THE VOICE" كلماتي: #أحمد_حسن_راؤول ألحان وتوزيع : جان ماري رياشي غناء متسابقين الحلقة الاخيرة: ايمان عبد الغني .. من مصر مهدي عياشي .. من تونس فهد مفتخر .. من المغرب رضوان الأسمر .. من المغرب