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تعرف على موعد عرض أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج ” the voice “

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أعلنت قناة ” mbc ” عن موعد إنطلاق الموسم الخامس والجديد من برنامج ” the voice ” للكبار والتي من المقرر بث أولى حلقاته يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري .

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج ” the voice ” البرومو االإعلاني للبرنامج على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .

وسوف يعرض برنامج ” the voice ” على شاشات ” mbc ” و ” mbc العراق ” والمنصات الرقمية التابعة لمجموعة ” mbc ” .

وستضم لجنة تحكيم البرنامج لهذا الموسم كلا من الفنانين : سميرة سعيد وراغب علامة وأحلام ومحمد حماقي .

يذكر أن الموسم الخامس سيكون من تقديم الإعلامي السعودي ” ياسر السقاف ” والإعلامية المصرية ” ناردين فرج ” .. ومن إخراج اللبنانية ” جنان منضور ” .

الموسم الخامس من The Voice أحلى صوت ينطلق السبت 21 سبتمبر على MBC1

الموسم الخامس من MBCTheVoice أحلى صوت ينطلق السبت 21 سبتمبر على MBC1 😍#MBCTheVoice

Posted by MBC The Voice on Wednesday, September 11, 2019

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