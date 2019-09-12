تعرف على موعد عرض أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج ” the voice “

أعلنت قناة ” mbc ” عن موعد إنطلاق الموسم الخامس والجديد من برنامج ” the voice ” للكبار والتي من المقرر بث أولى حلقاته يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري .

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج ” the voice ” البرومو االإعلاني للبرنامج على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .

وسوف يعرض برنامج ” the voice ” على شاشات ” mbc ” و ” mbc العراق ” والمنصات الرقمية التابعة لمجموعة ” mbc ” .

وستضم لجنة تحكيم البرنامج لهذا الموسم كلا من الفنانين : سميرة سعيد وراغب علامة وأحلام ومحمد حماقي .

يذكر أن الموسم الخامس سيكون من تقديم الإعلامي السعودي ” ياسر السقاف ” والإعلامية المصرية ” ناردين فرج ” .. ومن إخراج اللبنانية ” جنان منضور ” .