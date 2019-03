تعرف على نصيحة لجين عمران للتعامل مع الاشاعات

View this post on Instagram

.. .. .. الإشاعة .. سلاح فاشل من أشخاص فاشلين .. و الكل معرض لها👥👤👥👤 .. حتى الغير مشهور معرض لها من المحيط إلي يعيش فيه .. و التجاهل من وجهة نظري هي أفضل وسيلة للتعامل معها في غالب الأحيان و (مو كلها) .. يا هل ترى إيش أغبى إشاعة تعرضتوا لها ؟؟؟ .. شاركوني 😊😎 تجاربكم .. .. .. .. @nourchouihna .. @rami_hair_art .. ..