تعرف على نصيحة لجين عمران للتعامل مع الاشاعات

وجهت الاعلامية السعودية لجين عمران نصيحة الى متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية التعامل مع الاشاعات.

وقد نشرت لجين عمران صورة لها عبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: “الإشاعة .. سلاح فاشل من أشخاص فاشلين .. و الكل معرض لها.. حتى الغير مشهور معرض لها من المحيط إلي يعيش فيه”.

وتابعت لجين عمران: “و التجاهل من وجهة نظري هي أفضل وسيلة للتعامل معها في غالب الأحيان و (مو كلها)”.

يذكر ان لجين عمران من المشاهير التي تطالها الاشاعات بشكل دائم وخاصة حول طليقها واولادها.