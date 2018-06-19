تعرف ما هي وصية آمال فريد قبل وفاتها!

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء 19 يونيو الفنانة آمال فريد عن عمر 76 عاماً بمستشفى شبرا العام.

وكشف إيهاب فهمي عن عدم إقامة عزاء للفنانة بناء على وصيتها الأخيرة قبل وفاتها، ومن المقرر أن يتم دفنها اليوم بعيدا عن أعين وكاميرات وسائل الإعلام، وهو ما طلبته الراحلة، حسبما جاء في موقع “صدى البلد”.



يذكر أن آمال فريد أصيبت بوعكة صحية في أبريل الماضى ونقلت على أثرها لمستشفى المعلمين، وعقب تحسن حالتها غادرت المستشفى وانتقلت للإقامة فى أحد دور المسنين بمنطقة مصر الجديدة حتى تتعافى كليا وتستطيع التحرك بشكل طبيعى بناءً على طلبها، وتم نقلها إلى مستشفى شبرا العام مؤخرًا.

آمال فريد شاركت في العديد من أفلام الزمن الجميل، إذ قدمت البطولة أمام الفنان عبد الحليم حافظ في فيلم “ليالي الحب”، واعتزلت الفن أواخر الستينيات بعد زواجها من مهندس مصري كان يعيش في موسكو.