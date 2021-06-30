اختارت بعض نجمات العالم العربي الزواج من رجالاً اعتبروا هم الأكثر وسامة على الإطلاق، بسبب صورهم المنتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والتي كشفت مدى الوسامة التي يتمتعون بها. بل وقد وصل الأمر لأنهم أصبحوا يتنافسون على لقب الأكثر وسامة وجاذبية بين الأزواج، حيث أن هذا الأمر أصبح محط أهتمام العديد من المتابعين و روّاد السوشيال ميديا والكثير من الحسابات والمواقع الفنّية، التى دائما ما تستعرض أخبارهم وتضعهم في مقارنات حول الأكثر شهرة ووسامة .

وهذا ماحدث مع النجمة المصرية “أميرة فتحي”،حين شاركت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور لها برفقة زوجها المنتج الفني “وائل حب”، الذي أستطاع أن يلفت أنظار عدداً كبيراً من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم به. كما اعرب البعض منهم عن دهشتهم بعد الكشف عن هويته.

أميرة فتحي تحتفل مع زوجها المنتج وائل حب بتخرج إبنتهما الوحيدة

وتزوجت أميرة فتحي من المنتج وائل حب، وأنجبت منه إبنتين هما “مليكة”، التي توفيت في عامها الثاني، و”جويرية” التى أصبحت الآن شابة جميلة، وفي عام 2009 إنفصلت أميرة عن زوجها لمدة يومين فقط، وتؤكد الفنانة أن وفاة إبنتها “مليكة”، بسبب إصابتها في القلب، هو أسوأ حدث في حياتها.

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أميرة فتحي أحمد، من مواليد 28 كانون الأول/ديسمبر عام 1974، وتخرّجت في كلية السياحة والفنادق، قسم الإرشاد السياحي، انطلقت ​أميرة فتحي​ من الإعلانات، وإشتهرت أميرة بعد ظهورها في كليب “إفرض”، للمطرب الشعبي حكيم، كما جسدّت دور “أمنية”، التي أحبها الممثل المصري ​طارق لطفي​، في فيلم “​صعيدي في الجامعة الأميركية​”، لتنطلق منها إلى بطولة الأعمال الفنية. وعلى الرغم من مواهبها المتعددة، إلا أن أعمالها الفنية لم تتجاوز الـ40 عملاً.

على الرغم من قلة مشاركتها في الأعمال الفنية، إلا أن أدوارها دائماً ما تترك بصمة لدى الجمهور، وتؤكد أميرة فتحي أن جميع أدوارها جزء من شخصيتها الحقيقية، وكشفت أنها لا تمانع تجسيد أدوار الإغراء والإثارة، ولكنها ترى ضرورة أن يكون ذلك في سياق درامي.

بنهاية عام 2016، مرّت أميرة فتحي بظروف صحية مضطربة، وأجرت 3 عمليات جراحية، إثر تعرضها لآثار جانبية من وجود كيس دهني في جسمها. وكشفت في مقابلة صحفية أن العناية الألهية إنقذتها من الموت، بعد أن أجرت عملية جراحية وقامت بإستئصال كيس دهني في القدم، لكن الطبيب لم ينظف الجرح جيدًا، وهذا الأمر سبب لها مضاعفات.

كانت الفنانة اميرة فتحى، قد أعربت عن استيائها مؤخرًا بعد تعرضها للتحرش اللفظى والتنمر من بعض النساء خلال بعض التعليقات على إحدى الجروبات الخاصة بالسيدات على “فيسبوك“، قائلة: رأيت ألفاظ سيئة للغاية من النساء وكلام في منتهى قلة الأدب على صورة نشرتها مع مدربى الخاص داخل الجيم بسبب ظهور جزء من جسدى دون إرادتى.

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