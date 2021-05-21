لا يعلم الكثيرون أن الفنان المصري الكبير سمير غانم تزّوج مرتين قبل ارتباطه بمواطنته وزميلته دلال عبد العزيز في زواج استمر 37 عاماً حتى رحيله أمس (الخميس) عن 84 عاماً.

وتحدّث غانم في عام 2020 عن زيجاته الثلاثة خلال حلول ضيف الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني في برنامج “السيرة” على قناة dmc، قائلاً: “كانت زوجتي الأولى فتاة صومالية تعرفت عليها خلال حفلة، وتزوجنا لمدة شهرين ثلاثة فقط، وبعد ذلك حدث الانفصال.. وزوجتى الثانية كانت زواجة كوميدية.. كنت سهران مع أصدقائي وانتهت السهرة بزواجي، وكانت سيدة عظيمة، وكانت مدة زواجنا أسبوع فقط ولكننا كنا متفقين إنه من الصعب أن نكمل هذا الزواج”.

وأضاف: “الزوجة الثالثة والأخيرة كانت دلال.. ودلال عبدالعزيز أسطورة والأمر الذي ساهم في نجاح زواجنا هو أنني لم أكن أنوي الزواج وهي لم تكن سهلة وتعرف كيف تخطط بشكل جيد ووجدت نفسي قد تزوجتها”.

على الرغم من أنه في بداية سمير غانم كان الجمهور قد ألف ملامحه وهو أصلع، إلا أنه قرر التغيير بعد سنوات وأن يظهر دائماً سواء في أعماله أو حياته الشخصية مرتدياً الشعر المستعار وبرر ذلك في أحد لقاءاته التلفزيونية قائلا بأن الشعر المستعار يتناسب أكثر مع الشخصيات التي يقدمها والشعر عامل من العوامل التي تميز الشخصية كما أن الشعر المستعار ساعده وهو يقدم فوازير رمضان ايضا.

ومنذ بدايته وهو يظهر بالنظارة التي لا تفارقه، ويحب كثيراً إمتلاك النظارات بكافة أشكالها وألوانها أيضاً، حتى أنها من الأشياء التي تميّز شخصيته.