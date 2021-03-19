نشرت النجمة هيدي كرم على حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو استعرضت من خلاله بعض الصور من أرشيف ذكرياتها وهي صغيرة مع بعض اللقطات من طفولتها مع شقيقتها، وعلّقت على الفيديو قائلة: “لسة فاكرة يوم ما صحوني الصبح بدري علشان ياخدوني المستشفى لأن ماما ولدت!!! ما كنتش أعرف أن اليوم ده ربنا بعتلي فيه أحلى حاجة ممكن أي حد يتمناها، ما كنتش أعرف أن من اليوم ده هايكون ليا أخت هي الضهر والسند والصاحبة… غلاوتك في قلبي ما تتوصفش ولا فيه كلام ممكن يعبّر عن حبي ليكي… عدّينا بفترات كتير يمكن ماكناش قريبين لبعض فيها أوي لأني طبعاً أكبر منك بكام سنة حلوين”. وأضافت: “بس اللي الدنيا علمته لنا إن في الآخر مالناش غير حضن بعض… بحبك أوي يا أختي وصاحبتي وحبيبتي… ربنا يخليكي ليا تنوري حياتي طول العمر حتى نشيب سوياً”.





في جانب آخر، كانت هيدي قد واجهت انتقادات حادة بعدما استنكر مركز القاهرة للتنمية، التصريحات التي أدلت بها حول نسبة خيانة النساء المصريات لأزواجهن. وكانت هيدي قد قالت في برنامج “نفسنة” المقدَّم على قناة “القاهرة والناس” بأن نسبة النساء الخائنات في مصر بلغت 40% وفقاً لإحصائية الجهاز المركزي، وأن نسبة النساء المعيلات لأسرهن وصلت الى 14 في المئة.