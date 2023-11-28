علاقة الفنان بأسرته هي سر نجاحه وقوته، وفي علاقة الفنان عزت العلايلي بزوجته سناء الحديدي، نجد قصة حب عميقة، بطلها الوفاء إذ عاش قبل الموت يتذكر كل سنوات مساندتها له في كل لحظات عمره، فهي لم تفارق خياله، ولم يفارق شفتيه أدعية الترحم على روحها، وعبارات الشكر لها، بالإضافة إلى الحزن الذي ظل يخيم عليه حتى لحق بها، وهذا ما نلقي عليه الضوء.

علاقة جليلة توجها الحب

قال عزت العلايلي، خلال لقاء له قبل وفاته، في برنامج «صاحبة السعادة»، مع إسعاد يونس على شاشة قناة «Dmc»، عن زوجته «أنا ولا حاجة من غيرها، لم أتخيل رحيلها من قبلي، لم أتخيل يومًا أنها تتركني، هي الزوجة المنظمة لحياتي والمديرة للمنزل، والأم الفاضلة في تربية أبنائي، هي صاحبة الفضل الكبير، كنا زوجين متفاهمين، وهي أعطتني الكثير، وما زالت فدومًا ما أبكي وادعو لها، فهي كانت الدعم والسند».

عزت العلايلي وزوجته

ارتباطه بأحفاده

تفرغ لفنه وإبداعه وأفلامه، واهتمت الحبيبة «سناء الحديدي» بالبيت والأبناء وتنظيم حياته بأكملها، ولم تتوقف دموعه يومًا بعد وفاتها، وظل يذكرها حتى وفاته، وقال أثناء اللقاء «عندما أجد نفسي بالمنزل بمفردي، وانشغال أبنائي بالحياة، أشعر بافتقادها الكبير، ولا أستطيع أن أوفيها حقها»، وأضاف أنهما ربيا أبناءهما محمود ورجاء بحسم كبير، وقال عن أحفاده مريم وعادل هما الدنيا جميعها وإنه دائمًا ما يتباهى بهما.

مسيرة عزت العلايلي المهنية

يعد عزت العلايلي من الفنانين الذين حققوا إنجازات كبيرة في السينما المصرية، قدم العديد من الأفلام أبرزها فيلم «الطريق إلي إيلات» الذي نال جائزة أحسن ممثل عن دوره في هذا الفيلم، و«الاختيار» ليوسف شاهين، و«السقا مات» للمخرج الراحل صلاح أبو سيف.

حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وعمل في البداية كمعد برامج قبل أن يصور فيلمه الأول «رسالة من امرأة مجهولة» عام 1962، ليتوالى عليه بعد ذلك العديد من العديد من الأفلام في السينما والتليفزيون، وأبرزها «القادسية، الفاس في الراس، ذئاب لا تأكل اللحم، الأقوياء، أهل القمة مع مديحة كامل، المواطن مصري مع عمر الشريف وصفية العمرى، سأكتب اسمك على الرمال مع سميرة أحمد، إسكندرية، عيب يا لولو يا لولو عيب مع عادل إمام ونيللي».

ويعتبر أيضا فيلم «الأرض» من إخراج يوسف شاهين، أحد أهم أعماله، كما شارك في عدة أعمال مسرحية منها، «ثورة قرية، أهلا يا بكوات»، ومن أبرز مسلسلاته «الجماعة الجزء الأول مع الكاتب الكبير وحيد حامد، اللص والكلاب، وقال البحر، أدهم الشرقاوي».

وشارك عزت العلايلي في العديم من أفلامه مع أبرز نجوم الفن الجميل، ومنهم، «مديحة كامل، محمود ياسين، عادل أدهم، محمود المليجي، عادل إمام».

حياة عزت العلايلي الشخصية

تزوج عزت العلايلي من سناء الحديدي وعاشا حتى فارقت الحياة قبلة بـ4 سنوات في عام 2017، وأنجب منها ولد هو الطبيب محمود العلايلي، والذي شارك في مسلسل وحيد وهو «حكايات وبنعيشها» في عام 2010، وابنة تدعى رحاب العلايلي.

وفاة عزت العلايلي

وتوفى الفنان عزت العلايلي في يوم الجمعة 5 فبراير 2021، عن عمر يناهز 86 عاما، متأثرًا بأمراض الشيخوخة.

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