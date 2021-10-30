شاركت الفنانة اللبنانية “ورد الخال” صورة لوالدها الشاعر الكبير “يوسف الخال” ظهرت برفقته من أيام الطفولة، حيث كشفت أنها كانت تبكي قبل إلتقاط هذه الصورة لأنها كانت لا تريد أن تنام.

وفي الصورة ظهر والد ورد وهو يدخّن “البايب”، وبدا واضحًا الشبه بينه وبين ابنه الممثل اللبناني يوسف الخال.

ورد استذكرت والدها بكلام مؤثر معلقة على الصورة قائلة: “ما بعرف اذا سبق ونشرت هالصورة، بس من الأعز عقلبي، بتذكر هون كنت بكيانة لأنو ما بدي نام، فرجّعوني إسهر معهن، عنيدة متل بييّ و واضح هالشي بهالصورة، بهالإيام لا عم أبكي ولا عم إضحك ولا عم نام، عناد ب عناد، متل هالبلد بلد الـ “لا””.

وسبق أن استذكرت ورد والدتها الفنانة التشكيلية السورية مها بيرقدار، والتي يرجع البعض منها إلى عام 1967 عند إختيارها ملكة جمال دمشق، ونشرت مجموعة صور لها قائلة: بقولها: “بعيداً عن كل شيء، عودة الى كل شيء، الى أمي التي رمت تيجان الدنيا لتحملني، مش بس بعيد الأم لازم نحط صورتها، اليوم بس زرتها وكل ما شوفها هو عيد إلي لأنو كل لحظة معها، حياة كاملة”.

وظهرت الفنانة اللبنانية ورد الخال في بعض الصور التي جاءت بالأبيض والأسود وهي طفلة صغيرة تحملها والدتها، كما ظهرت والدتها مها بيرقدار الخال في البعض الآخر وهي تضع على رأسها تاج ملكة الجمال، وبدت شابة جميلة تشبه ورد في شبابها كثيرًا.

لا يفوتك مشاهدة | تعرفوا علي زوج ورد الخال الموسيقي الشهير.. خطف الأنظار بوسامته اللافته! (صور)

يُذكر أن بيرقدار عملت في الصحافة كاتبةً ورسّامة، كما عملت مُعدّة ومقدّمة برامج تلفزيونيّة وإذاعية في دمشق. وهي حاصلة على وسام الاستحقاق اللبناني.

وشاركت أيضًا في العديد من المؤتمرات والمهرجانات الشعرية في كثير من البلدان العربية. وأقامت عدداً من المعارض الفنية الانفرادية والجماعية، كما تولّت إدارة غاليري “وان” مع زوجها يوسف الخال بين عامَي 1970و1975. حتى 2017، أقامت 15 معرضاً فردياً و31 معرضاً مشتركاً. وكتبت كذلك الأعمال الدرامية والسيناريوات.

وتزوجت بيرقدار وعمرها 25 عاماً عندما وكان فارق العمر بينيها وبين زوجها 31 عاماً. وقد تزوجا زواجًا مدنيًا قبل أن يكون الزواج المدني معروفًا في لبنان. وبعد زواجها منه اختارت المسيحية. أما الشاعر يوسف الخال فكان من الطائفة البروتيستانتية وزوجته من الطائفة السُنية فعمدا ابنيهما مارونيًا.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “