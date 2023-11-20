تتم اليوم الموافق 20 نوفمبر الفنانة التونسية هند صبري عامها الـ44، حيث أنها من مواليد العام 1979.

كنية فنّية

حققت الفنانة هند صبري نجاح كبير في العالم العربي إلا انها اسمها الحقيقي لا يوجد به اسم (صبري) فاختارت هند صبري ليكون هو الاسم الفني لها، بينما اسمها الحقيقي هو هند محمد المولدي الصابري.

ولدت الفنانة هند صبري في ولاية قبلي بـ تونس، وحصلت على درجة الماجستير في حقوق الملكية الفكرية، وبعدها اتجهت إلى التمثيل وشاركت في فيلمين تونسيين في بداية مشوارها الفني بعنوان موسم الرجال، وصمت القصور للمخرجة مفيدة التلاتلي.

مالا تعرفه عن هند صبري

أعجبت بها المخرجة إيناس الدغيدي فدعتها إلى القاهرة وأسندت إليها دور البطولة في فيلم مذكرات مراهقة عام 2001، وهو يعتبر الانطلاقة الحقيقة لهند صبري في السينما .

وبعدها قدمت هند، العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية كان أشهرها مواطن ومخبر وحرامي للمخرج داوود عبد السيد، وعايز حقي، وازاي البنات تحبك وفيلم أحلى الأوقات كما قدمت في التليفزيون “عايزة أتجوز، ومسلسل إمبراطورية مين”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هند صبري فيلم “بنات ألفة” الفيلم من بطولة النجمة هند صبري، وإخراج التونسية كوثر بن هنية، والذي تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART في إنتاجه بجائزة.

الفيلم يتناول بمزيج بين الوثائقي والروائي قصة حقيقية لسيدة تونسية تدعى ألفة الحمروني، التي ذاع اسمها في كل أنحاء العالم سنة 2016، بعد إثارتها علناً مسألة تطرف ابنتيها المراهقتين، رحمة وغفران، حيث تركت الشقيقتان تونس للقتال في صفوف تنظيم “داعش” في ليبيا.

فاز فيلم “بنات ألفة” الذي تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART في إنتاجه بجائزة “العين الذهبية”.

أحدث أعمال هند صبري

يذكر أن هند صبري انتهت من تصوير مسلسل “في مهب الريح” مأخوذ عن المسلسل الأمريكي The Good Wife

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، نهى عابدين وعلي الطيب والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.

أيضًا، كانت الفنانة هند صبري قد بدأت مؤخرًا في تصوير الجزء الثاني من مسلسلها “البحث عن علا”، الذي قدّمت جزءه الأول منذ عامين.

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