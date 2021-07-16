علق مجلس إدارة المهن التمثيلية في مصر، على أزمة الفنانة حلا شيحة والفنان تامر حسني، بشأن فيلم “مش أنا”، بعد أن أعربت حلا عن انزعاجها بسبب طرح كليب الأغنية الذي يحتوي على مشاهد رومانسية.

وأعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في بيان، نشره عبر حسابه على الفايسبوك، رفضه التام لـ”كل محاولات العودة بنا للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري، طوال عقود سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة وكأن الموهبة التي منحها الله اللمبدعين خطيئة”.

وأكد المجلس أنه “لن يقف ساكنا أمام محاولات تشوية الفن والإبداع الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية التطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة”، مؤكدا دعمه الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون عامة والمهن التمثيلية خاصة.

واعتبر أن “خروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة له إنما تعبر عن تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها”، داعيا إلى “مقاطعة هذه الصفحات التي يريد أصحابها أن يعودوا برؤيتنا الثقافية للمربع صفر في رجعية جديدة لا تستهدف سوی مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة لهذا الوطن الذي لا ولن يبتلع طعم التشدد الذي أفضى للعنف والفوضى”.