أقيمت يوم أمس الجمعة ندوة تكريم الفنان ” أحمد السقا ” على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخاصة وحصوله به على جائزة الإنجاز الإبداعي .

وخلال الندوة تحدث أحمد السقا عن الانتقادات التي واجهها مسلسله ” نسل الأغراب ” الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي .

حيث أشار أحمد السقا إلى أن هذا الأمر وتلك الانتقادات يسأل عنها مخرج العمل ” محمد سامي ” .. وأكد على أن مسلسل نسل الأغراب كان يسير بشكل جيد وسليم حتى الحلقة الثامنة والعشرين .

وأضاف أنه بعد ذلك قد يكون هناك مشاهد أزعجت الجمهور مثل مشهد محمد دياب ومثل مشاهد الدماء الكثيرة وعلق على ذلك قائلا : ” إذا اعتبرنا أن هناك أخطاء فنتعلم منها وكل بني آدم خطاء ” .

وتابع أحمد السقا أنه أصيب بعد انتهائه من المسلسل بالعصب الرابع وخضع للعلاج بسبب الأسنان الفضية التي كان يضعها وحركة فمه التي كان يقوم بها بالعمل .

وعن رمضان 2022 قال الفنان أحمد السقا أنه سيشارك في الجزء الثالث من مسلسل ” الاختيار ” إلى جانب كلا من الفنان ” كريم عبد العزيز ” والفنان ” أحمد عز ” .